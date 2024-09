UNIFEI realiza segunda edição do evento International Experience Day

A DRI da UNIFEI realizará o evento International Experience Day no dia 4 de setembro.



Foto: UNIFEI

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) realizará, no dia 4 de setembro, a 2ª edição do International Experience Day, uma oportunidade única de enriquecimento intelectual e troca de experiências no âmbito internacional.

O evento, registrado na Pró-reitoria de Extensão (PROEX), acontecerá presencialmente no Auditório Aureliano Chaves, localizado no Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG), campus de Itajubá, com transmissão simultânea para o campus de Itabira. Seu objetivo é incentivar a participação dos discentes da UNIFEI nos programas de mobilidade internacional oferecidos pelas instituições parceiras, com uma programação que inclui palestras em português e em inglês, criando uma experiência de imersão internacional.

A 2ª edição do International Experience Day será aberta a toda a comunidade acadêmica e externa, sem a necessidade de inscrição prévia, exceto para aqueles que desejarem receber o certificado de participação. Nesse caso, a inscrição deverá ser feita pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) até o dia do evento, com a opção de escolher a atividade de interesse.

A abertura do evento acontecerá às 9 horas, com a palestra “Creative gene: how international students shape the future of game design”, que será ministrada, em inglês, pelo produtor e game designer Ikaro Siqueira. Formado em Ciência da Computação pela UNIFEI em 2022, Ikaro foi para o Canadá em 2023, onde se formou com honras em Game Design na prestigiada Vancouver Film School. Produzindo jogos em escala global como producer & lead designer, Ikaro continua a expandir os limites da indústria. Na palestra, ele detalhará os passos que deu para se tornar o aluno mais premiado de 2023 na instituição de ensino canadense. Ikaro também compartilhará os sacrifícios, desafios e problemas enfrentados pelos estudantes internacionais, enfatizando seu potencial para moldar o futuro do Game Design.

Ao longo do evento, haverá também 5 estandes: um da DRI e mais quatro dedicados aos seguintes países: Alemanha, Espanha, França e Portugal. No estande da DRI, além da disponibilidade de fazer a inscrição on-line no evento, os amantes de jogos poderão participar do quiz on-line Guess the Flag. Desenvolvido pelo game designer Igor Felipe Ferreira, o jogo testará o conhecimento dos participantes sobre diversas bandeiras do mundo. Os mais bem colocados da manhã e da tarde serão premiados.

Fonte: UNIFEI