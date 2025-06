UNIFEI participa pela primeira vez do Uniexpo em São Paulo

Evento teve como objetivo aproximar estudantes do ensino médio de informações sobre cursos superiores, carreiras e mercado de trabalho.

Foto: UNIFEI

No último sábado, 31 de maio, a Universidade Federal de Itajubá (Unifei), representada pela Secretaria de Comunicação (Secom) em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PRG), marcou presença no Uniexpo – Fórum de Profissões, realizado no Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo. O evento, organizado pela Teenager, teve como objetivo aproximar estudantes do ensino médio de informações sobre cursos superiores, carreiras e mercado de trabalho.

Com público estimado em 3 mil participantes, o Uniexpo ofereceu palestras, workshops e oficinas práticas, além da oportunidade de interação com profissionais e representantes de instituições de ensino públicas e privadas. A Unifei ocupou um espaço exclusivo, onde recebeu mais de 250 visitantes.

Durante o evento, foram realizadas apresentações sobre os cursos oferecidos nos campi de Itajubá e Itabira, programas de auxílio estudantil, bolsas e projetos de competição tecnológica da universidade. Ao final de cada sessão, os estudantes receberam folhetos informativos sobre os dois campi.

A Teenager, organizadora do evento, agradeceu a participação da Unifei e reafirmou o convite para as próximas edições, reforçando a importância da instituição no cenário do ensino superior brasileiro. A iniciativa consolidou a presença da universidade em um dos principais fóruns de orientação profissional do país.

Fonte: UNIFEI