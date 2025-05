UNIFEI participa da FAUBAI Conference 2025 em Brasília

Foto: UNIFEI

Representantes da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), participaram da Conferência da Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI), que foi realizada entre os dias 26 e 30 de abril, na capital Brasília (DF).

Com o tema “A caminho de relações igualitárias e sustentáveis”, o evento — principal encontro latino-americano sobre internacionalização da educação superior — reuniu líderes acadêmicos, gestores de internacionalização, pesquisadores e organizações internacionais. A conferência é organizada anualmente pela Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI), da qual a UNIFEI é associada.

A programação teve início com workshops. No domingo, a professora Juliana Fedoce Lopes, também docente do Instituto de Física e Química (IFQ), participou da reunião presencial do CGRIFES — Colegiado da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) — para tratar de temas ligados às relações internacionais.

A professora Juliana destacou que o tema do evento foi amplamente debatido em palestras e plenárias, ressaltando a importância de pensar na sustentabilidade das parcerias não apenas do ponto de vista financeiro, mas também em termos de consistência. “Especialistas em Relações Internacionais do mundo inteiro vêm ao Brasil para a FAUBAI, e a participação da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) nesse evento foi crucial para renovar e estreitar esses laços. Discutiu-se muito sobre a interiorização da internacionalização, visto que as grandes capitais do Norte Global ainda são os destinos mais procurados por estudantes em mobilidade. Nesse contexto, foi enfatizada a riqueza cultural que pode ser compartilhada em experiências internacionais em locais menos globalizados”, afirmou.

Como parte da programação, ocorreu também o “President’s Day”, um encontro exclusivo para reitores do Brasil e do exterior debaterem temas relevantes à internacionalização da educação superior. A professora Janaina Santos representou a UNIFEI nesse evento, que contou com palestras de Hilligie van’t Land, secretária-geral da Associação Internacional de Universidades (AIU-IAU); Sara López Selga, presidente da Associação Europeia de Educação Internacional (EAIE); Samia Chasi, diretora de Internacionalização e Parcerias Estratégicas da Universidade de Witwatersrand (África do Sul); e Denise Carvalho, presidente da CAPES, que destacou a nova iniciativa CAPES GLOBAL, cujo edital será publicado em breve.

A professora Gabriela da Fonseca de Amorim, docente do Instituto de Engenharias Integradas (IEI), relatou: “Participar da FAUBAI Conference 2025 foi uma experiência muito significativa para apoiar e inspirar minha atuação como coordenadora de Relações Internacionais no campus Itabira. Conheci oportunidades, pessoas e programas que, sem dúvida, fortalecerão a formação dos nossos discentes e o desenvolvimento de nossas cooperações em nível global. A ‘mobilidade em casa’ foi amplamente discutida como uma alternativa para popularizar o aprendizado de línguas e a internacionalização — uma modalidade de intercâmbio acadêmico e cultural que pode ser acessada de forma gratuita, sem a necessidade de deslocamento internacional. Agora, com essa experiência, sinto-me muito mais preparada e motivada para apoiá-los em processos de intercâmbio, com ou sem mobilidade física.”

Já o professor Jesùs Sanchez, docente do Instituto de Engenharia Mecânica (IEM), afirmou que a participação em fóruns como a FAUBAI reforça a importância da integração acadêmica regional, destacando os programas PEC-G e PEC-PG como instrumentos estratégicos de internacionalização.

“Essas iniciativas não apenas preenchem vagas ociosas nas universidades brasileiras, mas também atraem estudantes qualificados, promovendo um intercâmbio cultural e científico enriquecedor. O Programa Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados (MARCA) também se destaca como um mecanismo essencial para consolidar a cooperação regional, ao oferecer bolsas específicas para mobilidade em cursos reconhecidos, assegurando a qualidade acadêmica e fortalecendo os laços entre as instituições latino-americanas. Essas ações conjuntas estabelecem uma rede de colaboração que vai além da mobilidade estudantil, criando bases sólidas para projetos de pesquisa compartilhados e desenvolvimento acadêmico regional. O resultado é um ecossistema educacional mais integrado e competitivo, com as universidades brasileiras desempenhando um papel central na construção de um espaço latino-americano de conhecimento.”

A participação da UNIFEI na FAUBAI Conference 2025 foi altamente produtiva e reafirma o compromisso da instituição com a internacionalização. A próxima edição do evento acontecerá em 2026, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.

Fonte: UNIFEI