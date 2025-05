UNIFAL se destaca com papel estratégico na construção do polo de inovação do Sul de Minas

Agência de Inovação e Empreendedorismo realizou uma reunião com o SEBRAE para discutir estratégias de implementação do Sistema Regional de Inovação

Foto: UNIFAL-MG

A Agência de Inovação e Empreendedorismo (i9/UNIFAL-MG) promoveu, em 24 de abril de 2025, um encontro estratégico em parceria com o SEBRAE, reunindo representantes das instituições no campus da UNIFAL-MG em Poços de Caldas. A atividade teve como propósito discutir estratégias para a implantação de um Sistema Regional de Inovação (SRI) no Sul de Minas, visando consolidar a região como referência em inovação e colaboração entre universidade, setor produtivo, governo e sociedade civil.

O encontro contou com a participação dos representantes do SEBRAE, Fabrício Sviesk e Paulo Sarto, e do consultor convidado Paulo Renato, referência nacional na área de cidades inovadoras e com vasta atuação em Porto Alegre. Também estiveram presentes o professor Cláudio, representante da inovação em Poços de Caldas; o diretor do ICT, professor Rodrigo Sampaio; o ex-diretor do ICT, professor Gian Paulo Giovanni Freschi; as secretárias executivas Larissa Cagnani e Clenilda Faria, além do bolsista Leonardo Contreras.

A Agência de Inovação e Empreendedorismo informou que o consultor Paulo Renato apresentou as principais etapas para a implementação do SRI, destacando pontos como preparação das hélices, radar da inovação, governança, visão de futuro, lançamento do sistema e desenvolvimento de projetos colaborativos. Durante sua explanação, ele exemplificou com cases de sucesso, como o Destino de Porto Alegre e o Instituto Caldeira, mostrando a relevância de uma articulação estruturada e de práticas integradas para fomentar ambientes inovadores e sustentáveis.

Para a professora Izabella Carneiro Bastos, “participar desta reunião ao lado do SEBRAE e poder dialogar diretamente com uma referência como Paulo Renato foi uma oportunidade de grande valor para fortalecer a parceria universidade-sociedade. Acreditamos no potencial transformador de estratégias colaborativas, onde a união de esforços pode trazer impactos concretos para o desenvolvimento regional”.

A Agência de Inovação destacou ainda que a troca de experiências e conhecimentos, o estímulo à cultura empreendedora e o apoio conjunto das instituições participantes compõem os pilares fundamentais para a consolidação de um polo de inovação no sul de Minas. Em seu depoimento, a professora Izabella acrescentou: “A UNIFAL-MG se coloca como protagonista nesse processo, disponibilizando infraestrutura, expertise técnica e iniciativas como a i9. Nosso compromisso é impulsionar o desenvolvimento regional, conectando a pesquisa acadêmica às demandas reais da sociedade”.

O representante do SEBRAE, Paulo Sarto, também enfatizou a importância da união: “Seguimos juntos para um Sul de Minas cada vez mais forte”, ressaltando o papel coletivo da Universidade e do SEBRAE na promoção do ecossistema de inovação.

Fonte: UNIFAL-MG