UNIFAL receberá aporte para desenvolver rede de inovação tecnológica sustentável na região

Proposta, que conta com a parceria do CEFET-MG e do Unis-MG, receberá R$ 458.413,20 em recursos para desenvolvimento

Foto: UNIFAL-MG

A Agência de Inovação e Empreendedorismo (I9) da UNIFAL-MG receberá aporte no valor de R$ 458.413,20 para desenvolver uma rede de ambientes de inovação tecnológica sustentável na região. O projeto foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) por meio da Chamada 007/2023, que prevê a Integração entre os Núcleos de Inovação Tecnológica e os ambientes, programas ou mecanismos promotores de empreendimentos inovadores.

Liderada pela professora Izabella Carneiro Bastos, diretora da I9, a ideia é integrar academia, poder público e privado por meio da capacitação, da transferência de tecnologia e do fortalecimento do empreendedorismo. A proposta conta com a parceria do professor Lázaro Eduardo da Silva, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), além dos representantes do Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS-MG): Daniella Nogueira da Silva de Melo, assistente internacional; Marcia Agostini Ribeiro, consultora de internacionalização; e Thiago André de Souza, coordenador de inovação.

Segundo a coordenadora, o projeto visa fortalecer e integrar todo o ecossistema de inovação regional. Para isso, foram estabelecidas etapas com metas específicas a serem cumpridas. “A princípio, as duas primeiras etapas contarão com a criação de um mapa de inovação realizado por meio do levantamento da cultura de inovação das 50 maiores empresas da região”, explica.

A partir da criação do mapa, a professora esclarece que ocorrerão três novas etapas para integrar e capacitar as entidades participantes com vistas a disseminar a cultura de inovação e fortalecer a colaboração entre elas. Após essas etapas, o projeto passará por programas de ideação e cursos de pré-incubação.

Conforme a professora Izabella Bastos, os programas e cursos permitirão não apenas gerar e validar ideias, como promover o intercâmbio de conhecimento por meio de mentorias, assessorias técnicas, palestras e eventos com especialistas no mercado. Na etapa final, serão celebrados convênios de parcerias estratégicas para consolidar e fortalecer a rede de ambientes de inovação.

“Acreditamos fielmente na importância da integração entre os ambientes de inovação para desenvolvimento do ecossistema e, com o desenvolvimento de atividades como essa, esperamos contribuir ativamente no fortalecimento da inovação e do empreendedorismo na região, além de influenciar positivamente na integração e capacitação das entidades envolvidas”, ressalta.

Para a diretora da Agência e coordenadora do projeto, além da realização do mapeamento da cultura de inovação na percepção das empresas, a implementação do projeto também viabilizará a identificação de aspectos-chave como intraempreendedorismo e adaptabilidade, gestão da inovação e engajamento no ecossistema. “O projeto implicará na capacitação e integração das entidades participantes, formando equipes verdadeiramente empreendedoras e comprometidas em solucionar os desafios indicados no ambiente da inovação”, destaca. “Essas iniciativas permitirão a implementação de diferentes mecanismos de inovação e o estímulo à geração de ideias no mapeamento da cultura da inovação”, complementa.

O projeto “Desenvolvimento de rede de ambientes de inovação tecnológica sustentável, integrando academia, poder público e privado por meio da capacitação, da transferência de tecnologia e do fortalecimento do empreendedorismo” tem previsão de duração de dois anos, com início neste mês de novembro.

Fonte: UNIFAL-MG