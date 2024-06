UNIFAL realiza mais uma edição do evento “Química Faz Bem” em Alfenas

Atividades interativas acontecem no dia 11 de junho na Sede da Universidade e no dia 15 de junho na Praça Getúlio Vargas em Alfenas

Foto: UNIFAL-MG

Quer saber como a Química atua no seu dia a dia? Essa pergunta conduz a tônica do evento “Química Faz Bem” que acontece na próxima semana em Alfenas, em comemoração ao Dia do Químico, celebrado em 18 de junho. Com atividades interativas, a ação promovida pela UNIFAL-MG abre espaço para conversas sobre ciência com a população, em um formato descontraído e informal.

A movimentação começa na terça-feira, 11 de junho, na Sede da Universidade, com atividades as 08h às 11h e das 13h às 17h, no Palquinho, oportunidade em que será inaugurado o Mural do Instituto de Química a partir das 10h. No centro da cidade, o evento acontece diretamente na Praça Getúlio Vargas, no sábado, dia 15 de junho, das 8h às 13h.

O “Química Faz Bem” é uma iniciativa colaborativa que envolve docentes, técnicos administrativos e colaboradores do Instituto de Química (IQ) e do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) da Universidade. Sob a coordenação das professoras Danielle Ferreira Dias e Giovana de Fátima Lima Martins, as atividades são organizadas com o apoio dos docentes Mariane Gonçalves Santos, Márcia Cordeiro, Cláudia Torres e Nelson Henrique Teixeira Lemes, além de docentes e discentes dos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Ciências Ambientais e Biotecnologia.

Realizado em Alfenas desde 2019, o evento surgiu da necessidade de divulgar a pesquisa científica de maneira direta para a comunidade local. A professora Danielle Dias destaca a importância desse diálogo: “Divulgar nossa pesquisa para a comunidade é fundamental. Isso faz com que a população participe do processo científico, podendo até contribuir para seu fortalecimento e aplicação.”

O diálogo com a população foi mantido também nos anos de 2020 e 2021, em meio à pandemia, quando o evento foi realizado de forma virtual por meio das plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, continuando a promover a ciência e alcançando uma audiência ainda maior.

“Nós estamos muito acostumados a associar o termo ‘química’ com algo ruim. Tanto que buscamos ‘produtos sem química’ quando a própria respiração envolve processos químicos. E o Química Faz Bem vem justamente trazer essa visão da Química e o quanto ela está presente no nosso cotidiano”, explica a professora Danielle Dias.

A coordenadora do evento reforça que as atividades programadas contribuem para desmistificar a percepção negativa da Química, muitas vezes associada a desastres e poluição. “Queremos discutir com a população o quanto a Química influencia positivamente nosso cotidiano, modifica nossos hábitos de consumo e pode nos conduzir à melhor qualidade de vida”, pontua.

Os temas que serão abordados na praça abrangem assuntos como formas de geração de energia, novos medicamentos mais eficientes, novos materiais mais robustos, técnicas utilizadas em análises e diagnósticos, entre outros. “Teremos pesquisadores das áreas de nanomateriais, novos materiais, meio ambiente, substâncias para o tratamento de doenças, curiosidades do meio da Química, além dos mais procurados, a Química Forense e o Espaço Pequeno Cientista”, acrescenta a professora Danielle Dias.

Fonte: UNIFAL-MG