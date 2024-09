UNIFAL realiza 1ª Semana da Fermentação de 16 a 21 de setembro

A fermentação é uma ponte entre a ciência e a tradição, uma vez que une disciplinas como bioquímica, microbiologia, nutrição, história e gastronomia.

Foto: UNIFAL-MG

A UNIFAL-MG realizará entre os dias 16 e 21 de setembro de 2024, a “1ª Semana da Fermentação: Ciência e Cultura”, um evento dedicado a explorar os processos fermentativos em alimentos, bebidas e biotecnologia. A ação ocorrerá de forma híbrida com atividades presenciais e on-line, e terá uma programação abrangente, incluindo palestras, oficinas e exposições relacionadas às diversas dimensões da fermentação.

“Durante uma semana, nossa Universidade se transformará em um centro de aprendizado e troca de conhecimentos, abordando desde a fermentação de cervejas até alimentos e outros fermentados”, comenta Gabriel Gerber Hornink, professor do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e coordenador do evento.

Segundo o docente, a Semana da Fermentação é resultado das atividades de ensino, pesquisa e extensão de diversos professores da Universidade, que atuam na área de fermentação, trabalhando com bebidas, alimentos e também com a parte biotecnológica. Os participantes terão acesso a uma variedade de atividades, incluindo exposições dos projetos de extensão “Cerveja com Ciência” e “Fermentando Alimentos e Saberes”, bem como disciplinas de graduação e pesquisas na área.

O coordenador ressalta que a fermentação é uma ponte entre a ciência e a tradição, uma vez que une disciplinas como bioquímica, microbiologia, nutrição, história e gastronomia. “Os processos fermentativos têm uma grande importância em vários setores de interesse para a sociedade, seja na indústria química, farmacêutica e na agricultura, bem como na indústria de alimentos”, afirma. “Neste último setor, exemplos muito importantes são a produção de queijo, iogurte, manteiga, produtos de panificação, picles, carnes fermentadas, vinagres, enzimas, dentre outros”, acrescenta.

Além do professor Gabriel Hornink, integram a comissão organizadora: o professor Rogério Grasseto Teixeira da Cunha (Instituto de Ciências da Natureza), o professor Masaharu Ikegaki (Faculdade de Ciências Farmacêuticas), o professor Rosymar Coutinho de Lucas (Instituto de Ciências Biomédicas), o professor Bruno Martins Dala Paula (Faculdade de Nutrição) e o técnico-administrativo em educação Gustavo Silveira (Faculdade de Ciências Farmacêuticas).

Na programação, além de palestras durante o almoço e no final da tarde, também foram incluídas oficinas e uma exposição especial que ocorrerá no hall do V na quarta-feira, dia 18/09. As inscrições para participação são gratuitas e podem ser feitas pelo sistema CAEX (Controle de Ações de Extensão), neste link.

Fonte: UNIFAL-MG