UNIFAL promove divulgação científica ao ar livre em Poços de Caldas

Nesta sexta-feira (23), o Parque do Cristo, em Poços de Caldas, foi palco do evento “Química Faz Bem Poços de Caldas”, que teve como objetivo apresentar pesquisas e curiosidades do campo da Química à comunidade local e aos turistas da cidade. O encontro, que ocorreu das 09h às 15h, faz parte do projeto de extensão “Química Faz Bem” vinculado ao Instituto de Química da UNIFAL-MG.

Palestras, congressos, jornadas, workshops fizeram parte da programação do evento. Entre as atividades desenvolvidas nos estandes, estão: estudos de Química Forense, diversos experimentos, atividades de educação ambiental, informações sobre Sustentabilidade, apresentação do curso de Engenharia Química, estudos de enzimas em Engenharia Bioquímica, química dos alimentos, química da indústria têxtil, entre outras.

“Este evento é de extrema importância para a divulgação das ações da Universidade e para a promoção de trocas realizadas entre os discentes que participam e a comunidade externa. Dessa forma, a comunidade têm acesso ao que é realizado na Universidade e os discentes reconhecem a relevância de suas pesquisas”, destaca a coordenadora do evento, Profa. Danielle Dias.

