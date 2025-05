UNIFAL Poços de Caldas realiza visita técnica na UNICAMP

Estudantes do campus Poços de Caldas participaram de palestra e visitas técnicas na UNICAMP sobre mineração e transição energética

Foto: UNIFAL-MG

No dia 25 de abril de 2025, a professora do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da UNIFAL-MG campus Poços de Caldas, Maria de Fátima Rodrigues Sarkis, acompanhada por seus alunos, participou da palestra “Mineração e Transição Energética: o Papel Estratégico dos Minerais Críticos”, promovida pelo Centro Paulista de Estudos da Transição Energética (CPTEN) na UNICAMP. O evento integra a parceria entre as duas instituições e contou com a presença da pesquisadora Lira Lázaro, referência nacional e internacional no tema.

Durante a palestra, foram abordados pontos centrais para o futuro do setor, como o papel estratégico dos minerais críticos (especialmente lítio e terras raras) para tecnologias de baixo carbono, o redesenho das cadeias globais de suprimentos e os desafios ambientais e sociais da mineração. Também foi debatida a necessidade urgente de políticas públicas que aliem justiça social, inovação e proteção ambiental.

A professora Fátima Sarkis ressaltou a importância da iniciativa: “A presença dos nossos alunos em eventos como este reforça a importância do diálogo entre universidade, centros de pesquisa e sociedade no enfrentamento dos desafios contemporâneos da matriz energética.”

De acordo com a docente, durante o evento, os estudantes da UNIFAL-MG participaram ativamente de uma dinâmica de grupo, sendo reconhecidos pela organização e excelência nas argumentações apresentadas.

Após a palestra, a delegação realizou visitas técnicas a laboratórios de referência da UNICAMP, incluindo:

CEPETRO (Centro de Estudos de Energia e Petróleo): reconhecido pela excelência em pesquisa em óleo, gás e energias renováveis;

voltado para o desenvolvimento e inovação em tecnologias de geração e armazenamento de energia, como células solares de perovskita, baterias de sódio ou lítio-ar, supercapacitores, turbinas eólicas flutuantes, fotoeletrolisadores e células a combustível;

voltado para o desenvolvimento e inovação em tecnologias de geração e armazenamento de energia, como células solares de perovskita, baterias de sódio ou lítio-ar, supercapacitores, turbinas eólicas flutuantes, fotoeletrolisadores e células a combustível; Laboratório Vivo de Mobilidade Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP, onde os alunos conheceram pesquisas em mobilidade elétrica e realizaram um tour em ônibus elétrico, usado como objeto de estudo de eficiência energética.

Para o estudante Marcos Leandro dos Santos Boldrin, do curso de Engenharia de Minas, a experiência foi enriquecedora: “Foi uma excelente oportunidade para compreender como os minerais críticos e estratégicos, como o lítio e as terras raras, estão no centro das transformações globais. A palestra, as visitas aos laboratórios e a dinâmica conduzida pela Dra. Lira proporcionaram uma visão mais ampla sobre como o engenheiro de minas pode contribuir para o processo de transição energética sustentável.”

A professora Sarkis finalizou ressaltando que “participação da UNIFAL-MG no evento reforça o compromisso institucional com o debate, a pesquisa e a formação em minerais críticos no contexto da transição energética e da sustentabilidade”.

Fonte: UNIFAL-MG