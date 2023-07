UNIFAL-MG participa de missão acadêmico-científica na China

Delegação brasileira é composta por 18 universidades públicas, entre federais e estaduais, de diversos estados

Foto: Unifal-MG

A UNIFAL-MG, junto com 17 universidades públicas brasileiras, está em missão acadêmico-científica na China. Durante o período de 26 de junho a 7 de julho, a Instituição, representada pelo reitor, Prof. Sandro Amadeu Cerveira, integra visitas técnicas e reuniões com representantes de universidades chinesas. A missão foi organizada pela Universidade Normal de Hebei (HNU), da China, em parceria com o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCub).

Na primeira etapa da missão, a delegação brasileira já visitou a Universidade de Donghua, em Xangai, e a universidade de Zhejiang A & F University (ZAFU), em Lin’an, distrito de Hangzhou City. A programação contempla também visitas e reuniões em universidades de outras cidades do país.

De acordo com o reitor da UNIFAL-MG, a missão brasileira é importante para todas as instituições envolvidas pelo conhecimento adquirido do contexto e da cultura chinesa e pela possibilidade de cooperação entre instituições. “Tivemos uma impressão muito positiva da situação da sociedade, do ensino superior, da tecnologia e do desenvolvimento científico do país. A China tem investido de maneira muito consistente nas instituições de ensino e pesquisa, produzindo tecnologia de ponta e alavancando o desenvolvimento econômico”, destaca.

Em relação à cooperação entre universidades, o reitor aponta que existe interesse das instituições chinesas em parcerias com as universidades brasileiras em diversas áreas do conhecimento além de intercâmbios. “A UNIFAL-MG tem grande interesse em receber estudantes, pesquisadores e professores visitantes das instituições chinesas, bem como contribuir para a mobilidade de membros da nossa comunidade”, reforça Sandro Cerveira.

Na China, a delegação brasileira foi recebida pelo cônsul-geral adjunto José Roberto de Andrade Filho, do Consulado-Geral do Brasil em Xangai. “Pela troca de experiência e, também, em conversa com consulado, cogitamos a possibilidade da oferta de um curso sobre cultura brasileira e língua brasileira, organizado pelas universidades do Brasil, para as universidades chinesas, pois o processo de internacionalização passa, exatamente, pelo conhecimento linguístico e, sobretudo, pelo conhecimento cultural de ambas as partes”, explicou o reitor da UNIFAL-MG.

No dia 30 de junho, a missão brasileira acadêmico-científica chega à Universidade Normal de Hebei, em Shijiazhuang, localizada a cerca de 300 km de Pequim, para interação com 35 universidades da província de Hebei. No encontro, estão previstas conversas livres entre universidades e assinatura de acordos de cooperação.

Relações Internacionais da UNIFAL-MG

Atualmente, a UNIFAL-MG possui convênios e acordos de cooperação com 29 instituições de países como Angola, Bélgica, Chile, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Moçambique, Portugal, Andorra, Reino Unido, República Tcheca e Suíça. A gestão é realizada pela Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRI), ligada à Reitoria da Universidade.

A DRI é o órgão responsável por dirigir e operacionalizar a celebração de parcerias, acordos e convênios e auxiliar a comunidade universitária em relações acadêmico-científicas com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Além disso, a DRI auxilia na organização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios da UNIFAL-MG por meio da celebração de termos de convênio com outras instituições.

A internacionalização é prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIFAL-MG. E para contribuir com esse processo, a Instituição é filiada ao Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCub), à Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI), à Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e à Rede Uniminas. Essas entidades são órgãos de apoio e fomento à cooperação acadêmico-científico em níveis internacional e nacional.

Fonte: Unifal-MG