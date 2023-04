UNIFAL-MG inaugura laboratórios para fomentar criatividade e cooperação entre usuários

Implantado pela Agência de Inovação e Empreendedorismo, o Espaço Maker conta com equipamentos interativos e colaborativos para uso público

Foto: UNIFAL-MG

A UNIFAL-MG, por meio da Agência de Inovação e Empreendedorismo (I9), inaugurou o NidusLab Maker, um espaço para idealização e concretização de projetos. Os laboratórios, inaugurados no campus Santa Clara, contam com equipamentos que estarão disponíveis para uso de pessoas da comunidade acadêmica e externa.

Conforme explicado pela equipe da Agência, o Espaço Maker, também conhecido como FABLAB, é um ambiente de trabalho compartilhado que fomenta a criatividade e a cooperação entre os seus usuários. São laboratórios que possuem equipamentos interativos e colaborativos, aplicando o conceito da multidisciplinaridade, por meio da disponibilização de máquinas e equipamentos para uso público.

Nos últimos meses, os laboratórios foram montados e receberam todos os equipamentos adquiridos, como impressoras 3D, cortadoras a laser e outras ferramentas e maquinários úteis à prototipagem de projetos. Houve também a adesivação decorativa dos laboratórios localizados na Unidade Educacional Santa Clara e no campus Poços de Caldas.

Com o objetivo de ampliar a transparência do processos, ainda no ano de 2022, foi nomeada uma comissão para elaboração do Regimento Interno e das normas de uso dos referidos laboratórios. A comissão foi formada por órgãos da Universidade. Após reuniões, a normativa final foi aprovada pelo Grupo de Trabalho nomeado, e os laboratórios foram intitulados pela referida comissão de “NidusLab Maker”.

Na cerimônia de inauguração, realizada no dia 5 de abril, a diretora da Agência de Inovação e Empreendedorismo, Profa. Izabella Carneiro Bastos, salientou a importância do desenvolvimento tecnológico para a Universidade. “Uma coisa interessante de todo esse processo, de 2018 para frente, é que a gente fez o mais importante: vincular Universidade, empresa e o poder público […]. Isso é ter a oportunidade de uma empresa de alta tecnologia estar aqui, desenvolvendo pesquisa juntamente de nossos docentes e nossos alunos. Hoje, os nossos alunos trabalham para as nossas empresas privadas”, salientou a professora.

“Este Espaço Maker que estamos inaugurando vem não só para a Instituição, mas para toda a comunidade […] por meio deste espaço vai ser possível executar ações dentro e fora da Instituição e com um maquinário de última geração. Os maquinários que nós temos aqui são de ponta”, finalizou.

O reitor da UNIFAL-MG, Prof. Sandro Cerveira, agradeceu aos membros da mesa e ao vice-reitor, Prof. Alessandro Pereira, pelo apoio no desenvolvimento tecnológico da Universidade. “A Universidade Federal de Alfenas quer ser uma parceira da construção do ‘novo’, e, quando a gente vê as pessoas sonhando, construindo e tornando os sonhos realidade, nos enchemos de alegria”, salientou.

Ainda, o reitor mencionou a importância do Espaço Maker para o desenvolvimento da Instituição e para a comunidade. “São mais do que sementes, são coisas concretas. […] O NidusLab Maker é encantador. O escritor Asimov dizia que, quando a Ciência estiver devidamente desenvolvida, ela será indistinguível da magia […]. Nós estamos fazendo algo mágico e essa magia que poderá ser feita no laboratório vai trazer soluções para a vida das pessoas. Eu acho importante o fato do espaço ser um laboratório de potencialidades, pois nós não estamos dizendo o que as pessoas devem fazer nele. Ele é a possibilidade”, finalizou o reitor.

Além do reitor e da diretora da Agência, também estiveram presentes na inauguração, o diretor de Estratégia e Inovação da Icro Group, Armando Marsarioli Filho, e o fundador da Startup Ilegis, Jeferson Prado Sifuentes. Em breve, laboratórios do Espaço Maker também serão inaugurados nos campi de Poços de Caldas e Varginha.

Fonte: UNIFAL-MG