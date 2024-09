UNIFAL-MG e Senac oferecem cursos gratuitos de Gastronomia em Alfenas

22 vagas ainda estão disponíveis para os cursos do mês de setembro

Foto: Senac / Divulgação

A UNIFAL-MG, em parceria com o Senac em Alfenas, está oferecendo uma oportunidade para capacitação na área de gastronomia e produção de alimentos. A iniciativa, fruto da colaboração entre as duas instituições, ainda conta com 22 vagas disponíveis em dois cursos gratuitos, que ocorrerão na cozinha do campus Santa Clara da UNIFAL-MG neste mês de setembro.

Os cursos, ministrados por chefs e docentes do Senac, oferecem uma formação com foco no preparo de alimentos e técnicas culinárias. Confira as duas ofertas do mês:

Primeiros Passos na Culinária

Carga Horária: 20 horas

Início: 24 de setembro, das 13h às 17h

Requisitos: Ser maior de 15 anos e ter ensino fundamental I incompleto

Vagas Disponíveis: 12

Técnicas Básicas para Preparo de Molhos Quentes e Frios

Carga Horária: 20 horas

Início: 24 de setembro, das 18h às 22h

Requisitos: Ser maior de 15 anos e ter ensino fundamental I incompleto

Vagas Disponíveis: 10

Inscrições e Informações:

Interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade do Senac em Alfenas, situada na Avenida Mário Barbosa Vieira, 1174 – Loteamento do Trevo. É necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal.

Para mais informações, acesse o site do Senac, ligue para (35) 2141-5600 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Fonte: UNIFAL-MG / Com informações de SENAC