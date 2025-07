UNIFAL-MG celebra 20 anos no dia 29 de julho

A Instituição preparou uma programação especial que estenderá até agosto, com eventos cívicos, acadêmicos e culturais nos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha.

Foto: UNIFAL-MG

Neste ano de 2025, a UNIFAL-MG comemora 111 anos de história institucional, 65 anos de ensino público e 20 anos de transformação em universidade federal. Para relembrar o marco histórico dos 20 anos, celebrado em 29 de julho, a Instituição preparou uma programação especial que estenderá até agosto, com eventos cívicos, acadêmicos e culturais nos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha.

Na terça-feira, 29, a comunidade universitária poderá acompanhar um Momento Cívico simultâneo nos três campi da Universidade, a partir das 8h30, seguido da Sessão Solene do Conselho Universitário (Consuni), às 9h, para Concessão de Méritos a personalidades que contribuíram com a trajetória institucional.

Logo após, às 10h, será realizada a Roda de Conversa “20 anos de UNIFAL-MG, 65 anos de Federalização e 111 anos de História”, oportunidade que reunirá convidados que fazem parte dessa história: o professor Sandro Amadeu Cerveira, atual reitor da UNIFAL-MG, e os professores Paulo Márcio de Faria e Silva, Antonio Martins de Siqueira e João Batista Magalhães, que também foram dirigentes e contribuíram para a expansão e consolidação da Instituição.

A programação continua em agosto, com uma série de atividades formativas no âmbito do Programa Institucional de Desenvolvimento Profissional e Formação Pedagógica Docente, o Prodoc, voltadas ao debate sobre os rumos da Universidade. O Seminário “Discussões pedagógico-administrativas para a UNIFAL-MG do amanhã” terá início em 4 de agosto, às 19h, no auditório Leão de Faria, no campus Sede. A conferência de abertura será Ensino de Graduação: desafios e perspectivas para os próximos anos, com palestra do professor Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob mediação do pró-reitor de Graduação da UNIFAL-MG, o professor Wellington Ferreira Lima.

Entre os dias 5 e 8 de agosto, a programação inclui mesas-redondas que abordarão as políticas institucionais das pró-reitorias para a UNIFAL-MG, com a participação de gestores, docentes e técnicos administrativos. Os debates ocorrerão nos três campi, contemplando temas como ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e qualidade de vida no ambiente universitário.

Na terça-feira, dia 5, às 14h, será realizada no auditório F-102 do campus Poços de Caldas, a mesa sobre o tema Políticas Institucionais das Pró-Reitorias Acadêmicas para a UNIFAL-MG do amanhã: um olhar para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Participam da mesa os pró-reitores Wellington Ferreira Lima (Graduação), Vanessa Bergamin Boralli Marques (Pesquisa e Pós-Graduação) e José Francisco Lopes Xarão (Extensão e Cultura). A mediação será da professora Carolina Del Roveri (Instituto de Ciência e Tecnologia).

Já na quarta-feira, dia 6, às 14h, ocorre a mesa temática Políticas Institucionais da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis para a UNIFAL-MG do amanhã: Democratização do acesso ao ensino superior no auditório D-107 do campus de Varginha. Compõem a mesa a pró-reitora Cláudia Tevfik Gomes (Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis) e o professor Thiago Antônio de Oliveira Sá (Instituto de Ciências Humanas e Letras). A mediação será feita por Michelle Cristine da Silva Toti, pedagoga da UNIFAL-MG.

Outro destaque da programação celebrativa neste mesma data será a Solenidade de Concessão do título de Doutor Honoris Causa ao músico Wagner Tiso, que ocorrerá às 19h, no auditório Leão de Faria, na Sede.

Na quinta-feira, dia 7, às 9h, o tema Políticas Institucionais da PROGEPE para a UNIFAL-MG do amanhã: Promoção da qualidade de vida da comunidade acadêmica será debatido no auditório Leão de Faria, na Sede. Participam da discussão a pró-reitora Juliana de Souza Guedes (Gestão de Pessoas), a odontóloga Daniela Aparecida Tavares Aguiar e o psicólogo Diego Azevedo Leite, ambos do Centro Integrado de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho (CIAST). A mediação será da professora Vânia Regina Bressan (Escola de Enfermagem).

O encerramento das atividades do Prodoc está previsto para 8 de agosto, às 19h, com a conferência Perspectivas Institucionais para a UNIFAL-MG do amanhã: seu papel enquanto instituição pública, gratuita e de qualidade, conduzida pelos professores Sandro Cerveira e Alessandro Antônio Costa Pereira, respectivamente, reitor e vice-reitor da Universidade.

No sábado, 9 de agosto, acontece o Baile dos 20 anos de transformação em Universidade Federal no Salão Nobre do Alfenas Tênis Clube, a partir das 21h. A aquisição dos convites é feita pela FACEPE, neste link.

Fonte: UNIFAL-MG