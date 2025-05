UNIFAL inicia tratativas de cooperação internacional com Universidade do Chile

Objetivo da reunião foi discutir a possibilidade de colaboração nas áreas de ensino, pesquisa e extensão entre as Universidades.

Foto: UNIFAL-MG

A UNIFAL-MG recebeu representantes da Universidad Católica del Maule (UCM), do Chile, para discutir a possibilidade de assinatura de um convênio de cooperação entre as duas instituições. A reunião, realizada no dia 28 de abril, foi articulada pelo professor Ítalo Oscar Riccardi Leon, do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL).

O objetivo da reunião foi discutir a possibilidade de colaboração nas áreas de ensino, pesquisa e extensão entre as Universidades. A primeira ação deverá ser a assinatura de um protocolo de intenções. Entre as propostas apresentadas, estão a realização de intercâmbios acadêmicos, a oferta de disciplinas conjuntas e a promoção de congressos internacionais.

De acordo com o reitor da UNIFAL-MG, a cooperação com instituições internacionais é de grande relevância para a universidade. “É de nosso interesse ampliar as conexões internacionais, favorecendo a troca de experiências e a formação dos estudantes e pesquisadores”, reforça Sandro Cerveira.

O professor André Sena destacou a importância de fortalecer ações internacionais, especialmente iniciativas de cooperação Sul-Sul, que buscam aproximar instituições de ensino superior da América Latina e de outras regiões do Hemisfério Sul. Já o professor Francisco Xarão ressaltou que o convênio contribuirá significativamente para a política de internacionalização da extensão universitária da UNIFAL-MG.

Durante o encontro, as professoras da UCM também manifestaram grande interesse na temática da educação intercultural, especialmente no contexto atual de crescente migração de povos, o que abre possibilidades de projetos conjuntos focados em diversidade cultural e inclusão educacional.

A próxima etapa prevista é a realização de uma reunião com a Reitoria da Universidad Católica del Maule para avançar na formalização da parceria.

Universidad Católica del Maule

Fundada em 1991, a Universidad Católica del Maule está localizada na cidade de Talca, no Chile, e é reconhecida por sua forte atuação nas áreas de educação, ciências sociais, agronomia, saúde e tecnologia, além de desenvolver projetos de pesquisa e extensão voltados para o desenvolvimento regional e a integração social. Conheça a instituição: UCM.

Fonte: UNIFAL-MG