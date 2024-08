UNIFAL e Universidade de Moçambique firmam convênio de cooperação para intercâmbio acadêmico e cultural

Acordo fortalece a internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Geografia, promovendo oportunidades de aprendizado e colaboração entre Brasil e África

Foto: UNIFAL-MG

A UNIFAL-MG firmou, em 8 de agosto, um convênio de cooperação com a Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM) que visa promover o intercâmbio técnico-científico e cultural entre as duas instituições, foi celebrado como parte das ações de internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da UNIFAL-MG. O convênio foi assinado pelo reitor da UNIFAL-MG, Prof. Sandro Amadeu Cerveira e pelo reitor da UMUM, Prof. Sosdito Estevão Mananze.

Na ocasião, o reitor da UNIFAL-MG, professor Sandro Amadeu Cerveira, celebrou a assinatura do convênio, enfatizando a importância da internacionalização com foco na relação Sul-Sul. Ele mencionou a conexão histórica entre Brasil e África e como essa colaboração fortalece a formação dos estudantes da UNIFAL-MG ao proporcionar oportunidades de intercâmbio e aprendizado com a realidade moçambicana. “Essa internacionalização fortalece nossa Instituição e a formação dos nossos estudantes, que terão o encontro concreto com estudantes e pesquisadores de Moçambique”, frisou o Prof. Sandro Cerveira.

O reitor da UMUM, Prof. Sosdito Mananze, destacou a relevância da parceria para a universidade moçambicana. “A Universidade Metodista é muito jovem, tem muito a aprender e nada melhor do que aprender com uma universidade como a UNIFAL-MG, que é uma Universidade experiente. É o início de um relacionamento muito enriquecedor para a nossa universidade, tanto para os estudantes como também para o nosso corpo docente”, afirmou.

A cerimônia de assinatura contou ainda com a participação do então diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UNIFAL-MG, professor Cláudio Umpierre Carlan, e dos docentes Clibson Alves dos Santos, Felipe Gomes Rubira e Rodrigo José Pisani, todos do Instituto de Ciências da Natureza (ICN) da UNIFAL-MG.

Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM)

A Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM) é uma instituição de ensino superior da classe A, de natureza privada, situada em Cambine, distrito de Morrumbene, situado na parte central da província de Inhambane, em Moçambique.

A instituição possui 100 cursos, incluindo graduação, pós-graduação e ensino à distância, nas áreas de Educação; Humanidade e Ciências Sociais; Engenharia e Tecnologia; Administração, Gestão e Contabilidade. Atualmente, o professor Sosdito Estevão Mananze está como reitor da UMUM.

Segundo o reitor da UMUM, Prof. Sosdito Mananze, as possibilidades de cooperação incluem intercâmbio de discentes, principalmente, com o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), que prevê bolsas para discentes de instituições que firmaram convênios, como é o caso da UNIFAL-MG e a UMUM.

Outra possibilidade de cooperação é a de intercâmbio de docentes, na condição de pesquisadores visitantes, que podem orientar discentes da universidade de destino, ministrar disciplinas, participar de bancas, realizar eventos em conjunto, bem como redes de pesquisa com os respectivos parceiros dos países visitantes.

Além da UMUM, o PPGEO está buscando ampliar a cooperação com o país por meio da parceria com a Universidade Eduardo Mondlane.

