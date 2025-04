Unifal e Poços de Caldas planejam projetos na educação, cultura e meio ambiente

A formalização ocorreu em reunião com representantes da Universidade e da prefeitura, na quarta-feira (16), em Poços de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A UNIFAL-MG e a Prefeitura de Poços de Caldas assinaram um Protocolo de Intenções com o objetivo de promover projetos conjuntos voltados a diferentes áreas de interesse público, como educação, cultura e meio ambiente. A formalização ocorreu em reunião com representantes da Universidade e da prefeitura, na quarta-feira (16), em Poços de Caldas.

O documento de oficialização da cooperação entre o município e a universidade foi assinado pelo reitor, Prof. Sandro Amadeu Cerveira, e pelo prefeito Paulo Ney (PSDB). A proposta é desenvolver ações conjuntas para o benefício direto à população. Conforme ressaltado na reunião, diversos projetos já estão em fase de construção e a expectativa é que em breve comecem a ser implementado em diferentes regiões da cidade.

O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney, ressaltou o potencial da iniciativa ao afirmar que a parceria representa um passo importante para o município. “A UNIFAL-MG traz conhecimento, pesquisa e inovação, e nós oferecemos a oportunidade de transformar isso em políticas públicas”, declarou.

De acordo com o reitor da UNIFAL-MG, professor Sandro Amadeu Cerveira, o acordo é mais um exemplo do papel que a universidade pública pode exercer no desenvolvimento regional. “A parceria com a prefeitura de Poços de Caldas, assim como as parcerias que temos com outros municípios da região, é muito importante, pois permite que o conhecimento científico da Universidade impacte nas políticas públicas daquela região”, afirmou. Segundo ele, a expectativa é atuar especialmente nas áreas do meio ambiente, da cultura e da educação.

A pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura da universidade, professora Giovana de Fátima Lima Martins, destacou a relevância do protocolo para ampliar o alcance das ações da Universidade e o com a comunidade. “Essa parceria pode fomentar projetos transformadores, com impactos positivos tanto para a população quanto para nossos estudantes, configurando uma importante via de mão dupla”, avaliou.

Também participaram da reunião o professor Gunther Brucha, diretor do campus Poços de Caldas da UNIFAL-MG; o professor Gian Freschi, o diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT); e o secretário de Governo de Poços de Caldas, José Carlos Trinca Zanetti.

Fonte: UNIFAL-MG