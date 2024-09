UNIFAL de Poços de Caldas passa a contar com redundância de link de internet

Iniciativa garante mais estabilidade e segurança no acesso à rede

Foto: UNIFAL-MG

O campus Poços de Caldas acaba de receber melhorias em sua infraestrutura tecnológica. Na sexta-feira (13) foi concluída a configuração do sistema de redundância automática no link de internet, iniciativa que visa garantir mais estabilidade e segurança no acesso à rede.

“A implementação da redundância assegura que, em caso de falha no link principal, o campus continuará conectado por meio de um link alternativo, evitando interrupções e melhorando a qualidade dos serviços”, explica Marcelo Penha Fernandes, diretor do Núcleo de Tecnologia de Informação (NTI).

Segundo Marcelo Fernandes, a modernização também contemplará a substituição de pontos de acesso (APs) wireless no campus, prevista para ser realizada no mês de outubro. “A troca dos equipamentos faz parte de um plano de modernização da rede sem fio, que visa oferecer maior cobertura, velocidade e confiabilidade para o campus”, diz, informando que será priorizada a troca em salas de aula e outros locais com alta concentração de usuários.

O diretor do NTI comenta que está em andamento a troca da operadora e contratação de redundância também para a Sede. “Essas medidas proporcionarão maior resiliência dos serviços hospedados na sede como portal, sistemas, entre outros, minimizando os dissabores causados pelas quedas de rede enfrentadas pelo campus sede em Alfenas e que também afetam os demais campi e público externo”, enfatiza.

Marcelo Fernandes argumenta que mudanças como essas reforçam o compromisso da UNIFAL-MG em aprimorar suas estruturas de tecnologia da informação. “Essas mudanças proporcionam um ambiente acadêmico mais conectado e preparado para as demandas atuais de ensino, pesquisa e extensão”, conclui.

A iniciativa ocorreu após articulação da Reitoria e do Núcleo de Tecnologia de Informação junto à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), e a implantação ocorreu com o apoio da equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do campus Poços de Caldas.

Fonte: UNIFAL-MG