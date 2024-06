UNIFAL de Poços de Caldas inaugura Núcleo de Apoio Fiscal

A criação do NAF é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre a UNIFAL-MG e a Receita Federal em 19 de março.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta segunda-feira, 17 de junho, foi inaugurado o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) do campus Poços de Caldas da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Em parceria com a Receita Federal, Prefeitura de Poços de Caldas, a NAF fornecerá acesso gratuito a serviços contábeis e fiscais à comunidade de Poços de Caldas.

A criação do NAF é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre a UNIFAL-MG e a Receita Federal em 19 de março. Este acordo beneficiará professores e alunos da universidade com oportunidades de especialização profissional na área fiscal. Conforme o coordenador do NAF, professor André Luiz Romano, os alunos estão atualmente em período de capacitação no campus.

A inauguração contou com a presença de várias autoridades, incluindo o vice-prefeito de Poços de Caldas, Júlio Cesar de Freitas, vereadores, o delegado-adjunto da Receita Federal e o auditor-fiscal Henrique Viegas Cunha, chefe da agência da Receita Federal de Poços de Caldas e o analista-tributário Vitor de Castro Braga, chefe substituto da agência da Receita Federal de Pouso Alegre e a analista-tributária Aline Kroger Korehisa, além de representantes da UNIFAL-MG.

O professor André Luiz Romano, coordenador do NAF, expressou sua satisfação em participar dessa iniciativa significativa para a região. “Para nós, essa iniciativa representa um compromisso vital com a educação, a cidadania e o desenvolvimento socioeconômico da comunidade”, afirmou.

O NAF permite o compartilhamento de conhecimentos e experiências com os alunos e a comunidade, especialmente em questões fiscais e tributárias. “Essa oportunidade não apenas fortalece os laços entre nossa instituição e a comunidade, mas também enriquece o aprendizado dos estudantes, proporcionando-lhes uma experiência prática e significativa”, destacou Romano. Ele considera uma iniciativa “nobre e impactante”, promovendo a educação e a consciência fiscal e fortalecendo os pilares fundamentais da sociedade. “Que continuemos trabalhando juntos pelo bem-estar e progresso de todos os envolvidos”, completou.

No dia 6 de junho, a NAF de Poços de Caldas recebeu uma homenagem de boas-vindas da Receita Federal. O atendimento à população será sorteado no dia 12 de agosto, tanto presencial quanto virtualmente, mediante agendamento.

Para o vice-prefeito Júlio Cesar de Freitas, esse serviço ampliará o acesso da população a informações e serviços essenciais, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento econômico local.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas