UNIFAL celebra formatura de 63 novos profissionais em Poços de Caldas

A cerimônia foi marcada por momentos emocionantes, como o juramento dos formandos, a entrega dos certificados e as homenagens aos professores e técnicos que fizeram parte da jornada acadêmica dos estudantes

Foto: UNIFAL-MG

A UNIFAL-MG realizou, no dia 14/08, uma emocionante cerimônia de colação de grau para 63 formandos dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas e Engenharia Química do campus Poços de Caldas. O evento, que aconteceu no Palace Casino, foi presidido pelo vice-reitor da UNIFAL-MG, Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira.

Durante a solenidade, foram outorgados os graus acadêmicos a 25 bacharéis em Ciência e Tecnologia, 11 engenheiros ambientais, 5 engenheiros de minas e 22 engenheiros químicos. O juramento coletivo foi liderado pelo formando de Engenharia Química, Leandro da Rin de Sandre Junior. Com a mão direita estendida, acompanhado pelos demais formandos em pé, Leandro proferiu o juramento, que incluiu o compromisso: “Prometo, no exercício das funções do meu grau, ser fiel aos preceitos da ética, da liberdade e da diversidade.” O juramento abrangeu diversos aspectos éticos e sociais da profissão, reafirmando o compromisso dos novos graduados com a sociedade. Este momento marcou oficialmente a transição dos estudantes para profissionais formados, simbolizando o início de uma nova etapa em suas carreiras.

A cerimônia também contou com a premiação “Destaque Acadêmico”, reconhecendo os alunos que mais se destacaram em suas atividades curriculares. Os premiados foram Fábio Aurélyo Silva Ferreira (BICT), Tainá Paiva Paes (Engenharia Ambiental), Paulo César Cóppola (Engenharia de Minas) e Raphaela dos Santos Ferreira (Engenharia Química).

Diversos formandos compartilharam suas experiências e perspectivas sobre a formação na UNIFAL-MG. Tainá de Paiva Paz e Caroline Ribeiro Silveira, engenheiras ambientais, ressaltaram a importância das amizades construídas durante o curso e o valor da experiência prática. Tainá comentou: “A parte da conquista, da gente chegar no final e ver que conseguiu aquela disciplina que a gente achou que não ia conseguir, e realmente conseguiu e aprendeu, isso foi bem importante.”

Na Engenharia de Minas, Lucas Esteves Lima, destacou a relevância dos estágios: “É uma formação complementar muito importante.” Já Paulo Cesar Coppola, enfatizou a forte base em geologia oferecida pelo curso: “Mesmo eu sendo do curso de Engenharia de Minas, tive uma formação muito forte no âmbito de geologia. Isso ajuda muito no mercado de trabalho.”

Um destaque da cerimônia foi a trajetória de Carla Sérgio Barboza, formanda em Engenharia Química. Ingressante em 2017 no BICT, Carla aproveitou as oportunidades para avançar em sua carreira acadêmica. “Quando terminei o BICT, entrei na Engenharia Química e no mestrado no mesmo ano”, explicou. Atualmente, além de concluir a graduação, Carla já está no doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais na UNIFAL-MG, pesquisando “biomateriais para aplicação em implantes ortopédicos e ortodônticos”.

A oradora da turma, Lavínia Monteiro, engenheira de minas, emocionou a plateia ao ressaltar a importância das amizades e agradecer aos professores e familiares pelo apoio ao longo da jornada acadêmica.

O Prof. Alessandro, encerrou a cerimônia parabenizando os formandos do campus Poços de Caldas e destacando o papel fundamental da UNIFAL-MG e do Instituto de Ciência e Tecnologia na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento da sociedade.

Além do vice-reitor, a mesa de honra contou com a presença de diversas autoridades acadêmicas, incluindo coordenadores de cursos e professores homenageados, a saber: Prof. Diego de Souza Sardinha (Vice-Diretor do Campus de Poços de Caldas), Prof. Laos Alexandre Hirano (Paraninfo do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia), Profa. Giselle Patrícia Sancinetti (Paraninfa dos cursos de Engenharia), Prof. Rodrigo Sampaio Fernandes (Coordenador do Curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia), Prof. Romero Francisco Vieira Carneiro (Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental), Prof. Matheus Fernando Ancelmi (Coordenador do Curso de Engenharia de Minas), e Profa. Jaqueline Costa Martins (Coordenadora do Curso de Engenharia Química). Também estiveram presentes os professores e técnicos homenageados: Prof. Daniel Juliano Pamplona da Silva, Prof. Rafael Brito de Moura, Prof. Ériclis Pimenta Freire e o técnico de laboratório Bruno de Souza Dias.

Fonte: UNIFAL-MG