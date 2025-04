UNIFAL busca soluções sustentáveis para resíduos de madeira

Estudantes da instituição devem buscar soluções para dar destinação adequada aos resíduos de madeira após o fim da vida útil dos paletes

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Uma parceria da UNIFAL-MG, por iniciativa do curso de Engenharia de Produção do campus Poços de Caldas, com a CHEP, empresa referência mundial em soluções logísticas e economia circular por meio do compartilhamento e reutilização de paletes, lançou um desafio para os estudantes da Instituição: propor soluções criativas e sustentáveis para a gestão dos resíduos de madeira gerados pela CHEP no Brasil.

As inscrições para participação começam no dia 25 de março, e os estudantes de todos os cursos de graduação da UNIFAL-MG, terão até o dia 25 de maio para enviar suas propostas. O vencedor do concurso será anunciado ao fim de junho e receberá um curso on-line de ESG (Environmental, Social and Governance), brindes da companhia e certificado de reconhecimento. As inscrições dos grupos devem ser realizadas no link: Inscrições.

“Ao fim da vida útil do palete, que é compartilhado e reutilizado por diversas vezes por meio do modelo de economia circular, sobram resíduos de madeira que podem conter tinta. Este material já não pode ser reutilizado na produção ou manutenção dos paletes. A partir disso, surgem alguns desafios que convidamos os estudantes da UNIFAL a encontrarem soluções que garantam o compromisso da CHEP em que nada seja enviado para aterros sanitários”, explica Emanuela Mascarenhas, Gerente Sênior de Supply Chain da CHEP.

Os desafios para a destinação adequada dos resíduos de madeira após o fim da vida útil dos paletes são variados como o pré-processamento da madeira para a remoção de metais como pregos, a necessidade de coleta diária para evitar acúmulo em pontos de geração de resíduos distribuídos pelo Brasil, o custo logístico elevado para transporte dos resíduos para um único lugar e o espaço de armazenamento para o volume gerado.

“Este é um desafio inovador e uma oportunidade para que os estudantes apliquem seus conhecimentos acadêmicos e criativos para um tema de extrema relevância para o futuro do nosso planeta. Os estudantes podem formar equipes e, com originalidade e comprometimento, propor soluções inovadoras que possam ser aplicadas na prática. É o momento de transformar ideias em ações, contribuindo com a sustentabilidade e impactando positivamente a cadeia de suprimentos”, incentiva Fabio Ferraço, vice-coordenador do curso de Engenharia de Produção da UNIFAL-MG, campus Poços de Caldas.

As propostas serão avaliadas por uma banca examinadora composta por integrantes da CHEP e professores da UNIFAL-MG. As soluções devem trazer inovação, viabilidade técnica e econômica, sustentabilidade e escalabilidade. Podem se inscrever grupos de até 3 integrantes, e todos os participantes receberão certificado de participação com carga horária registrada.

De acordo com o Edital, os propostas devem propor soluções inovadoras e sustentáveis para destinação ou reaproveitamento do resíduo de madeira; separar eficientemente a madeira dos metais (pregos); converter o resíduo de madeira em produtos ou processos de valor agregado; reduzir os custos logísticos relacionados ao transporte do resíduo de madeira; e implementar processos locais economicamente viáveis.

Acesse o Edital.

Fonte: UNIFAL-MG