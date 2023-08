Unidades educacionais participantes do Arraiá de Poços recebem R$ 50 mil das cervejarias artesanais

O valor será dividido igualmente entre as 20 escolas municipais, centros de educação infantil e unidades do Programa Municipal da Juventude

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

As 20 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino que participaram do Arraiá de Poços 2023 receberam, na tarde da última segunda-feira (7), na sede da Secretaria Municipal de Turismo, um cheque simbólico no valor de R$ 50 mil referente à contrapartida das cervejarias artesanais credenciadas para a exploração da praça de alimentação do evento, que aconteceu no Parque Municipal Antônio Molinari, de 22 a 25 de junho de 2023.

O valor será dividido igualmente entre as 20 escolas municipais, centros de educação infantil e unidades do Programa Municipal da Juventude, totalizando R$ 2500,00 para cada unidade. Nesta edição, participaram do Arraiá as cervejarias La Madre, Gonçalves, Porcaria, Hill Beer, Virtus, Bones, Passopreto, LED Beer, Gorillaz e Bricks.

“A participação da Liga das Cervejarias Vulcânicas no evento é de extrema importância para nós cervejeiros e para a cidade como um todo, já que as cervejarias geram inúmeros empregos e movimentam a economia. Dentro da cerveja tem uma cadeia gigantesca e existem vários estudos que indicam que cada emprego gerado na indústria cervejeira gera mais de 30 de forma indireta, empregos que a gente acaba gerando na refrigeração, gelo, CO2, matéria-prima, copo, transporte, cultura, música, gerando sustento para várias famílias e gerando também pertencimento para as pessoas da nossa cidade”, destacou o presidente da Liga das Cervejarias Vulcânicas, Marcelo Campos de Oliveira Gonçalves.

“A responsabilidade social está no DNA das cervejarias e da associação como um todo, desde o primeiro evento e, hoje, a gente consegue fazer a doação no valor de R$ 50 mil para ser dividido entre as escolas participantes do Arraiá. Isso é motivo de muito orgulho para nós cervejeiros”, completou.

A secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Braga, agradeceu e parabenizou as equipes gestoras das 20 unidades escolares que se dispuseram a participar do evento e engradeceu o trabalho desenvolvido pelos profissionais das escolas, CEIs e PMJ durante os quatro dias de evento, gerando recursos importantes para os caixas escolares, que fazem diferença nas ações pedagógicas e de manutenção das instituições.

Participaram do Arraiá de Poços 2023 as Escolas Municipais Sérgio de Freitas Pacheco, Wilson Hedy Molinari, Lions Club Centro, Carmélia de Castro, Raphael Sanches, Presidente Washington Luís, José Raphael Santos Netto, CAIC – E. M. Professor Arino Ferreiro Pinto, Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, PMJ Vilas Unidas e os CEIS Beija Flor, Pingo de Gente, CAIC, Conceição Aparecida Miguel, Maria de Lourdes Santos, Orcy Bento Gonçalves Cardoso, Pingo de Gente Anexo, São Francisco, Santa Rita e Sebastião Martins.

“Essa contrapartida das cervejarias para as escolas é fruto de um trabalho de união, de parceria de várias entidades e ficamos muito felizes por ter esse parceiro junto conosco neste evento, que foi sucesso absoluto em todos os sentidos, podendo ajudar e contribuir com as escolas nas suas ações e objetivos”, ressaltou o secretário municipal de Turismo, Israel Sousa Pereira.

Crescimento

A partir de 2022, já no Parque Municipal Antônio Molinari, o evento ganhou novo formato, ampliando as ações, o público e a arrecadação das instituições participantes e cervejarias artesanais. No ano passado, as vendas na praça de alimentação totalizaram cerca de R$ 570 mil. Em 2023, o total de vendas foi de aproximadamente R$ 970 mil, um incremento de mais de 70%, sendo R$ 520 mil vendidos pelas cervejarias artesanais e R$ 450 mil pelas escolas.

“Desde o ano de 2022, com o novo formato do Arraiá, a gente tem buscado parcerias com as cervejarias da cidade. É feito um chamamento público, as cervejarias são credenciadas e as que estão aptas a participar entram com uma contrapartida para explorar a praça de alimentação, no valor fixo de R$ 5 mil para os quatro dias da festa. Todo o valor é revertido para as escolas, com o intuito de ajudar os caixas escolares”, informa a coordenadora de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo, Paula Narayane.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas, que participou da entrega do cheque simbólico, celebrou os resultados que vêm sendo alcançados pelo evento, tanto na atração de público, quanto na geração de recursos e na movimentação da cadeia produtiva do turismo, da cultura e da indústria cervejeira da cidade, além do impacto social com a contrapartida e arrecadação das unidades educacionais.

Em sua 9ª edição, o Arraiá na Praça contou com quatro dias de festa, com grande presença de público da cidade e de toda a região, inclusive com atrações de renome nacional.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas