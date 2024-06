Unidades de Saúde de Três Corações vão até escolas para atualização do cartão de vacina dos alunos

As escolas e CEMEIs enviam antecipadamente um bilhete para os pais avisando o dia da vacinação para que possam enviar os cartões para serem atualizados.

Foto: Prefeitura de Três Corações

As equipes dos PSFs de Três Corações estiveram em escolas do município para realizar a vacinação contra poliomielite e para atualização das vacinas de rotina.

No dia 21 de junho as equipes do PSF Jardim Paraíso, Monte Alegre e Novo Horizonte estiveram, respectivamente na EM Dona Maria Laura, na EM Capitão Morbello Vendramini e no CEMEI Professora Joana Branca Nascimento. No dia 20 de junho o PSF Triângulo esteve no CEMEI Stefania Falcão Margotti, enquanto o PSF Monte Alegre avaliou e atualizou os cartões de vacina dos alunos do CEMEI Afonsina Fonseca Musa.

Crianças e adolescentes que não têm contraindicações médicas recebem as vacinas após o envio da autorização assinada e do cartão vacinal que é avaliado e atualizado.

Proteja seu filho contra a Paralisia Infantil! O público-alvo da campanha são as crianças menores de 5 anos. Pais ou responsáveis, procurem a unidade de saúde mais próxima e lembrem-se de levar o número do Cartão do SUS e o Cartão de Vacina da Criança. Para mais informações sobre vacinação, entre em contato com o Posto Central pelo número 35 98821 4373 ou com a Sala de Vacina pelo 35 98802 6107.

Fonte: Prefeitura de Três Corações