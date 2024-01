Unidades Básicas de Saúde de Poços de Caldas padronizam funcionamento do WhatsApp

Além dos whatsapp das unidades a população tem o whatsapp fixo do Alô Saúde 3114-8127 em que as pessoas podem procurar informações também.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com o intuito de facilitar a comunicação da população com as Unidades Básicas de Saúde, a equipe da Coordenação da Atenção Básica padronizou o atendimento via whats app nas unidades.

Com a padronização a população terá acesso a informações precisas, esclarecendo dúvidas, facilitando o reagendamento de consultas, informando sobre datas de consultas e exames, e promovendo a divulgação eficaz de campanhas e ações das unidades.

Essas diretrizes buscam garantir um serviço ágil, acessível e transparente, fortalecendo o elo entre a comunidade e os serviços de saúde prestados pelas UBS.

Esse é mais um caminho de comunicação da população.

Além dos whatsapp das unidades a população tem o whatsapp fixo do Alô Saúde 3114-8127 em que as pessoas podem procurar informações também.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas