Unidade de inteligência artificial da startup Wonder Data Labs é inaugurada na UNIFEI

Foto: UNIFEI

Evento de inauguração foi realizado no Auditório Professor João Luiz Carneiro Rennó (da Elétrica) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) referente à unidade de inteligência artificial (u.AI) da startup Wonder Data Labs, que deverá funcionar em uma das salas do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação (IESTI).

Estiveram presentes os professores Edson da Costa Bortoni, reitor da UNIFEI; Otávio de Souza Martins Gomes, Luiz Lenarth Gabriel Vermaas e Robson Luiz Moreno, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação (IESTI), e Carlos Henrique Pereira Mello, diretor de Extensão Tecnológica e Empresarial da Pró-reitoria de Extensão (PROEX). Também participaram da cerimônia o secretário municipal de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio, José Fernando Grassi Bissacot, e integrantes da startup.

O professor Otávio de Souza Martins Gomes, que lidera o Grupo de Pesquisa em Cibersegurança e Sistemas Críticos do IESTI (cs2.unifei.edu.br), fez a abertura do evento, falando sobre a importância da inauguração desse núcleo de pesquisa e explicou o significado da sigla u.AI, fazendo referência ao termo “uai”, comum no estado mineiro.

O engenheiro mecânico Diego Mercadal, sócio-fundador da Wonder Data Labs e ex-aluno da UNIFEI, fez a apresentação da empresa, contando um pouco sobre a história, o desenvolvimento e o crescimento da startup que foi fundada em meados de 2023 e está instalada na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá (INCIT).

Em seu pronunciamento no evento, o reitor da UNIFEI parabenizou a iniciativa da inauguração realizada. Ele também fez referência ao HardTech Innovation, que foi realizado no parque municipal da cidade, importante evento para comemorar os resultados de muitos anos de atuação do ecossistema de inovação de Itajubá, que envolve diversos atores, entre os quais está a UNIFEI.

Após o evento no Auditório da Elétrica, os presentes foram convidados a conhecer a u.AI – Wonder Data Labs, localizada no IESTI. Eles também puderam visitar, ao lado, o Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos (LUFH), coordenado pelo professor Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida e onde devem ser desenvolvidas atividades afins com a startup. Ao final da visita, houve uma confraternização no local.

Sobre a startup

A Wonder Data Labs disponibiliza soluções personalizadas em inteligência artificial e análise de dados para otimizar a eficiência, segurança e sustentabilidade das operações industriais. Sua missão é “oferecer soluções eficientes, seguras e eco-sustentáveis para seus clientes”, e sua visão é: “Excelência, Inovação, Ética, Transparência e Sustentabilidade sempre”. Os serviços oferecidos pela empresa são: Wonder Sentinel e Wonder Wise.

Wonder Sentinel é uma ferramenta revolucionária projetada para transformar a forma como as empresas gerenciam processos e manutenção, sendo possível o acesso a soluções avançadas de monitoramento em tempo real e modelos de IA para manutenção preditiva, com fácil integração aos seus sistemas existentes.

Wonder Wise é uma solução inovadora baseada em Inteligência Artificial Generativa (GenAI) que revoluciona os processos industriais. Construída sobre os principais modelos fundacionais, a Wonder Wise possui um algoritmo exclusivo de seleção e mistura de especialistas, adaptável a uma variedade de problemas, tais como: comparação de documentos, gestão de fluxos de trabalho, análise e geração de documentos e análise geral.

Fonte: UNIFEI