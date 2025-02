Unidade de acolhimento de Lavras recebe veículo zero

A Prefeitura de Lavras, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou a entrega de um veículo Spin 2025, zero quilômetro, destinado à unidade de acolhimento institucional Espaço Renascer, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A aquisição do automóvel foi viabilizada por meio de uma emenda impositiva do ex-vereador Ênio Mendes, demonstrando o compromisso com ações que fortalecem as políticas públicas de proteção social no município.

A solenidade de entrega contou com a presença da Prefeita Jussara Menicucci, que destacou a importância do veículo para aprimorar os serviços oferecidos pelo Espaço Renascer, garantindo maior eficiência no transporte e no atendimento das demandas da unidade. Também estiveram presentes o ex-vereador Ênio Mendes, autor da emenda que viabilizou a compra, e representantes da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que reforçaram o compromisso de continuar trabalhando em prol do bem-estar das crianças e adolescentes acolhidos.

O veículo será essencial para otimizar os serviços da unidade, facilitando o acesso a atendimentos médicos, atividades pedagógicas, recreativas e demais ações que promovem a inclusão e o cuidado integral dos acolhidos. A entrega representa mais um passo na busca por um futuro melhor para os jovens assistidos pelo Espaço Renascer e reafirma o compromisso do Governo de Lavras com a construção de uma cidade mais justa e acolhedora.

