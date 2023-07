Unidade Básica de Saúde será inaugurada pela Prefeitura de Pouso Alegre

Durante a inauguração, foi levado e realizado o projeto “Ação em Saúde” em frente à nova UBS.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Parque Real, neste sábado (1º). Para comemorar este importante momento, foi realizada uma “Ação em Saúde” com diversos serviços e atividades para a população.

”A saúde é um dos pilares que trabalhamos fortemente. Queremos e buscamos cada vez mais ampliações e novas unidades básicas que são prioridade, haja vista que normalmente esse é o primeiro contato que a as pessoas têm quando procuram serviços públicos de saúde. A partir deste acolhimento inicial, o paciente é atendido de acordo com as suas necessidades e o município possui mais informações para trabalhar em prol do povo”, ressalta o Prefeito Cel Dimas.

A UBS do Parque Real é fruto de uma aquisição de imóvel adquirido para melhor abrigar a equipe de Estratégia de Saúde da Família e atender a população. “A unidade será responsável pela área do Parque Real e atenderá cerca de 4 mil pessoas que moram no bairro”, explica a Secretária de Saúde, Sílvia Regina.

O novo espaço conta com recepção, sala de curativos e consultórios multiprofissionais e está localizado na Rua Maria Aparecida Fagundes, nº 1515.

Homenagem

A Unidade Básica de Saúde levará o nome de José Ferreira Sobrinho, conhecido como Zé Lazinho (09/09/1926 -14/11/1995), um dos moradores e comerciantes mais antigos da região do Bairro Jardim Aeroporto.

“Ele era uma pessoa muito conhecida e respeitada no local. Não só pelas atividades comerciais, mas também pelo seu humanismo e suas atividades filantrópicas. Sempre presente e atento às necessidades do bairro e seus moradores, agia em prol de muitas causas sociais. Ajudava na manutenção da Escola Vigília Paschoal na época localizada em frente ao seu comércio. Além disso, na época ele era um dos poucos com automóvel e usava para levar os necessitados ao médico. Ele também atuou de forma efetiva na construção da igreja São Cristóvão; promovia festas de Natal para as crianças do bairro, com distribuição de brinquedos e brincadeira infantis. São diversas ações que o fizeram ser integrante e referência do Bairro São Cristóvão e região”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Ação em Saúde

Durante a inauguração, foi levado e realizado o projeto “Ação em Saúde” em frente à nova UBS. Entre os serviços oferecidos estão:

Aferição de pressão;

-Atividade Física;

Marcação de exames preventivos;

Teste de Glicemia;

Testes rápidos;

Vacinação;

Agendamento de castração de pets (realizados pela equipe da Defesa Social)

