União de lideranças marca encontro de desenvolvimento econômico, em Fama

Evento promovido pelo Sebrae Minas e parceiros reuniu representantes públicos, privados e do terceiro setor para discutir o crescimento da região

Foto: Sebrae Minas

Com foco no fortalecimento das oportunidades econômicas no Sul do estado, o Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Fama e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do estado de Minas Gerais (Federaminas) realizou, no dia 27 de junho, em Fama, o “Encontro de Lideranças – Desenvolvimento Econômico”. O evento reuniu representantes de entidades públicas, privadas, associações de classe e empresários da região de Alfenas para debater oportunidades de crescimento regional a partir da união de esforços.

O encontro reforçou o compromisso do Sebrae Minas em fomentar ações estratégicas que impulsionem a economia de forma sustentável e colaborativa, respeitando as vocações e características de cada município envolvido. Durante o evento, também foram apresentados dados socioeconômicos e demográficos que evidenciam o potencial da região. O vice-presidente do Sebrae Minas, Walmir Rodrigues da Silva, reforçou a importância da mobilização coletiva para atrair investimentos e fortalecer os negócios locais, a partir do associativismo, diversificação econômica e estímulo à liderança local.

Para o gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira, o encontro de lideranças é um passo essencial para a construção de um projeto prático e eficiente de desenvolvimento regional. “Quando reunimos lideranças públicas, empresariais e da sociedade civil com o propósito de transformar o território, criamos um ambiente propício à geração de oportunidades, inovação e fortalecimento das economias locais”, destaca.

Fonte: Sebrae Minas