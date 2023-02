Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas de xadrez, em Pouso Alegre

Interessados devem entrar em contato com o professor Nathanael pelo telefone (35) 99939-8476.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas no Clube de Xadrez de Pouso Alegre (CXPA), organizado pela Prefeitura, por meio da Superintendência de Esportes e Associação Mineira de Xadrez (AMX). As vagas são destinadas para crianças de 7 anos a adolescentes de 15 anos. Os interessados devem entrar em contato com o professor Nathanael pelo telefone (35) 99939-8476.

“A prática do xadrez pode ser incentivada na infância, pois este jogo traz inúmeros benefícios para as crianças, já que estimula diversas habilidades como a concentração, raciocínio lógico, formulação de estratégias e a criatividade”, destaca o Superintendente de Esportes, Rooney Ferreira e Souza.

As aulas serão realizadas aos sábados das 8h às 9h30 horas na sede do CXPA (rua Adalberto Ferraz, Centro – ao lado da Procuradoria Geral do Município).

Torneio de Xadrez

No próximo sábado (4) será realizado o 6º Torneio de Xadrez do CXPA, das 14 às 18 horas. A competição será na categoria Absoluto com ritmo de jogo 10+0. As inscrições também estão abertas e são limitadas. Os interessados devem entrar em contato com o Nathanael pelo telefone (35) 99939-8476.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.