Último dia da Conferência Internacional de Astronomia de Poços de Caldas

Estudantes e pesquisadores da área de Física se reúnem na UNIFAL de Poços de Caldas a partir desta quarta-feira, 17 de julho, para conferência internacional de Astronomia

Foto: UNIFAL-MG

O campus Poços de Caldas da UNIFAL-MG é sede desde a última quarta-feira (17), da conferência internacional sobre Astronomia de Multimensageiros, que acontece até esta sexta-feira (19). O evento é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF), oferecido pela UNIFAL-MG em parceria com a Universidade Federal de São João del-Rei.

Conforme a organização, o objetivo da “PPGF UNIFAL-MG/UFSJ International Conference on Multimessenger Astrophysics” é apresentar o tema Astronomia de Multimensageiros às mais amplas regiões possíveis do Brasil e do mundo.

“A conferência é realizada em conjunto entre universidades locais e internacionais, incluindo o Departamento de Física e Astronomia ‘E. Majorana’ da Universidade de Catânia, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)”, conta o professor Rodrigo Cuzinatto, do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da UNIFAL-MG, que integra a equipe da coordenação da conferência.

Conforme o docente, algumas das atividades programadas serão em inglês, mas muitas serão em português e terão caráter pedagógico e introdutório.

Assuntos como ondas gravitacionais, buracos negros, neutrinos astrofísicos, explosões de raios gama, e como a observação desses pode ajudar a compreender melhor os eventos que pululam no universo onde vivemos, darão a tônica da conferência.

Na programação estão previstas duas sessões extras focadas na divulgação científica ao público em geral: uma conversa num pub local e um seminário com observação do céu num dos locais mais emblemáticos da cidade, que é o topo do morro do Cristo.

Estudantes de graduação e pós-graduação interessados no tema terão a oportunidade de participar de um curso introdutório à astrofísica de ondas gravitacionais no período da tarde, além de palestras sobre o estado da arte na área. As manhãs serão reservadas para seminários de especialistas na área e está prevista uma sessão de pôsteres para jovens investigadores apresentarem os seus contributos.

Fonte: UNIFAL-MG