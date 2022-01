Ufla suspende atividades presenciais após surto de Covid-19 em Lavras

De acordo com a nota publicada pela Ufla, a suspensão das atividades presenciais vai acontecer de 10 a 29 de janeiro. Durante este período, todas as atividades serão realizadas a distância, com exceção dos cursos com permissão legal para continuar presencialmente.

Redação CSul/Foto: Divulgação Ufla

A Universidade Federal de Lavras (Ufla) anunciou a suspensão de suas atividades presenciais dos cursos de graduação. A decisão, tomada nesta quarta-feira (5), acontece, segundo a instituição, devido ao aumento de casos de Covid-19 na cidade.

De acordo com a nota publicada pela Ufla, a suspensão das atividades presenciais vai acontecer de 10 a 29 de janeiro. Durante este período, todas as atividades serão realizadas a distância, com exceção dos cursos com permissão legal para continuar presencialmente.

Ainda de acordo com a instituição, o calendário letivo do será mantido e os dias compreendidos pelo período de suspensão serão computados como letivos. Ao longo do período de suspensão, as condições epidemiológicas serão analisadas antes de uma nova decisão.

*Com informações: G1 Sul de Minas