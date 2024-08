UFLA será polo de aplicação das provas da Olimpíada Mineira Química

Além de Lavras, as provas serão aplicadas em outros 18 municípios de Minas Gerais, para um total de 3750 estudantes.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) será um dos polos de aplicação das provas da XXVII Olimpíada Mineira de Química, prevista para 14 de setembro. O evento reunirá estudantes do Ensino Médio com a finalidade de revelar jovens talentos mineiros com vocação para a Química, além de promover atividades que levem os estudantes a refletir sobre a importância da Química em suas vidas e na sociedade moderna.

Estudantes, docentes e técnicos administrativos da UFLA interessados em auxiliar no dia do evento podem manifestar interesse até o dia 29/8, pelo e-mail fabiana.felix@ufla.br. Na mensagem, é necessário informar nome, número de matrícula ou Siape e vínculo com a UFLA. Haverá emissão de certificado para os participantes.

Esta é a segunda vez que a UFLA sedia a olimpíada. Para a professora do Departamento de Química e supervisora do evento na Instituição, Fabiana da Silva Felix, esta também é uma oportunidade para que “os estudantes possam conhecer a estrutura da UFLA, promovendo especialmente os cursos de licenciatura e bacharelado em Química e, consequentemente, despertar neles o interesse em estudar aqui”.

A Olimpíada Mineira de Química (OMQ) é promovida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e está inserida no Programa Nacional Olimpíadas de Química. Por intermédio dela, serão selecionados os representantes mineiros da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ).

Além de Lavras, as provas serão aplicadas em outros 18 municípios de Minas Gerais, para um total de 3750 estudantes.

