UFLA sediou etapa da Olimpíada Mineira de Química

O evento contou com 153 estudantes do ensino médio, representando as cidades de Lavras, Varginha, Santana da Vargem, Boa Esperança, Perdões, Itumirim e Guapé.

Foto: UFLA

No dia 14/9, pela segunda vez, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi um dos locais de aplicação das provas da Olimpíada Mineira de Química (OMQ), realizada no Departamento de Química. O evento contou com 153 estudantes do ensino médio, representando as cidades de Lavras, Varginha, Santana da Vargem, Boa Esperança, Perdões, Itumirim e Guapé.

Durante as provas, foram promovidas atividades que incentivaram os estudantes a refletir sobre o papel da Química em suas vidas e na sociedade. A Olimpíada também contribuiu para divulgar os cursos de Química (Licenciatura e Bacharelado) e permitiu que estudantes do ensino médio de regiões próximas conhecessem o Câmpus Sede da UFLA.

Além de Lavras, as provas foram aplicadas em 18 outros municípios de Minas Gerais, totalizando 3.750 participantes. A participação das instituições de Educação Básica tem sido crescente, com 2.983 inscritos em 2023, representando cerca de 200 escolas públicas e privadas.

A OMQ é um evento técnico-científico com 27 anos de tradição em Minas Gerais. Por meio dela, são selecionados os representantes do estado para a Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), que tem o apoio do CNPq e é promovida pela Associação Brasileira de Química, visando preparar estudantes brasileiros para as Olimpíadas Internacionais.

Fonte: UFLA