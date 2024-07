UFLA sedia 30° Encontro Mineiro de Empresas Juniores entre 26 e 28/7

Com o tema “Conectada a Maré Transforma”, o evento tem a expectativa de atrair 120 empresas juniores de Minas Gerais.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura (Proeec), sediará o 30º Encontro Mineiro de Empresas Juniores (EMEJ), o maior encontro de empreendedorismo juvenil do Estado. Com o tema “Conectada a Maré Transforma”, o evento, que se inicia nesta sexta-feira, 26/7, tem a expectativa de atrair 120 empresas juniores de Minas Gerais.

O EMEJ30 será uma imersão de três dias de aprendizado, troca de experiências e construção de redes de contatos. “A programação do evento envolverá palestras, workshops e momentos de networking sobre negócios, carreira e cultura empreendedora, além de nomes relevantes em diferentes setores do mercado de trabalho, que estarão presentes nas atividades. A expectativa é que o evento reúna cerca de 800 pessoas, proporcionando uma interlocução entre estudantes de instituições de ensino superior de Minas Gerais”, informa o professor Alexandre Alves de Carvalho, coordenador de Extensão da Pró-reitoria de Extensão, Esporte e Cultura (Coordex/Proeec).

Organizado pela Federação das Empresas Juniores de Minas Gerais (Fejemg), com apoio do Governo de Minas, o evento acontece pela segunda vez na UFLA, sendo a primeira ocasião em 1995, data da realização do encontro inaugural. “Na condição de presidente do Núcleo Sul das Empresas Juniores do Sul de Minas Gerais e estudante da UFLA, é com grande honra que receberemos os empresários juniores de Minas Gerais em nossa casa. Tenho um profundo apreço e orgulho por pertencer a este grupo. É também uma oportunidade única para me conectar com líderes de todas as regiões de Minas. Vejo esse evento como uma chance significativa de demonstrar a excelência do Núcleo Sul, recebendo todos os participantes da melhor maneira possível,” declara Giovana Maria Terra, presidente executiva do núcleo ligado às empresas juniores da UFLA.

O Encontro Mineiro de Empresas Juniores reúne jovens com objetivos comuns, especialmente o de adquirir conhecimento e transformá-lo em resultados práticos para suas gestões. O caráter estadual do evento permite ampliar horizontes, conhecer empresas e pessoas de outras regiões, e obter soluções práticas e relevantes para suas necessidades.

O EMEJ destaca seu compromisso com a união de lideranças em todo o Estado, essenciais para impulsionar a transformação social e econômica, e, neste ano, traz novidades como as Trilhas de Conteúdo, divididas nos pilares Liderança, Pertencimento, Inovação, Estratégia e Cultura, em que os congressistas podem escolher a trilha que desejam seguir.

As expectativas para este final de semana vão além do desenvolvimento de habilidades por meio de palestras, incluindo o acesso a grandes empresas do mercado. “Espero aprender com os futuros grandes profissionais do Brasil e com as empresas presentes, transformando este evento em uma experiência rica em conhecimento,” afirma Giovana Terra.

Fonte: UFLA