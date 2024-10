UFLA se mantém no top 5 da América Latina em produção científica

Na classificação geral, a UFLA se mantém, por 12 anos, na 114ª posição na América Latina.

O resultado do QS Latin America & The Caribean University Rankings 2025 traz a Universidade Federal de Lavras (UFLA) na quinta melhor posição da América Latina no quesito “publicações científicas”, entre 437 universidades avaliadas no indicador. A Instituição teve um aumento de pontuação nesse quesito, em relação à edição anterior do ranking. Na classificação geral, a UFLA se mantém, por 12 anos, na 114ª posição na América Latina.

Na edição de 2025, o ranking das universidades latino-americanas incluiu 437 instituições, sendo 96 brasileiras — das quais 48 são federais e 12 estão localizadas em Minas Gerais. Na posição geral, a UFLA também se destaca, ocupando a 5ª melhor posição entre as universidades mineiras. Entre os oito indicadores avaliados, a Universidade registrou avanços no critério “Citações por Artigo” (Citations per Paper), enquanto manteve seu desempenho em “Publicações por Docente”, “Corpo docente com doutorado”, “Reputação acadêmica”, “Reputação entre empregadores” e “Proporção de docentes por aluno”. Contudo, houve uma ligeira queda nos indicadores “Rede de pesquisa internacional” e “Impacto na Web”.

“Por mais um ano, o desempenho da UFLA neste ranking demonstra que nossa Universidade está se consolidando como uma referência global. Esse resultado reflete o empenho de nossos professores, pesquisadores, técnicos e estudantes, que têm trabalhado com excelência e inovação em suas áreas de atuação. Seguiremos comprometidos com o avanço do conhecimento, o fortalecimento de nossa rede de cooperação e a formação de profissionais que levam o nome da UFLA pelo mundo”, destacou o reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo.

De acordo com o responsável pelo Setor de Indicadores e Projetos da Diretoria de Relações Internacionais (DRI), professor André Pimenta Freire, a manutenção da UFLA em posição de destaque na América Latina, mesmo em um cenário desafiador nos anos recentes para as universidades federais, demonstra o comprometimento da instituição com a excelência. “A Universidade mantém sua posição na produção científica, e mostra crescimento no índice de citações, mostrando a relevância internacional ao ocupar a 77ª posição em número de citações por artigo científico”, enfatizou.

Para o diretor de Relações Internacionais, professor Flávio Henrique Vasconcelos de Medeiros, os indicadores são métricas fundamentais para monitorar a eficiência institucional em ensino, pesquisa e extensão. “Como diretoria, temos nos engajado a cada ano para tomarmos ações que possam garantir nossa manutenção ou até melhorar nossa classificação no ranking QS, como a melhoria no registro de ações nos nossos sites e expansão da colaboração, duas priorizações que já estamos trabalhando e certamente vão nos impulsionar nas próximas avaliações”, considerou.

O diretor destaca que, embora a UFLA ainda seja uma instituição relativamente pequena, a renovação do quadro docente — impulsionada pela expansão de novos cursos e pela aposentadoria de professores mais antigos — tem sido crucial para manter a excelência acadêmica. “Os novos professores não apenas garantiram a continuidade da produção científica, como também elevaram sua qualidade, refletida no aumento das citações e no reconhecimento internacional. Esse prestígio tem atraído estudantes estrangeiros para a UFLA, além de despertar o interesse de instituições internacionais em estabelecer parcerias, e consolidar a reputação de nossos alunos e servidores, tanto no Brasil quanto no exterior”, reforçou.

Confira as primeiras colocações no indicador das “publicações científicas por docente”

1) Universidade de São Paulo – USP

2) Universidade Estadual Paulista – Unesp

3) Universidade Estadual de Campinas – Unicamp

4) Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

5) Universidade Federal de Lavras – UFLA

6) Universidad de Chile

7) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

8) Universidad Católica de Temuco (Chile)

9) Universidade Estadual do Norte Fluminense

10) Universidad Austral de Chile

