UFLA recebe mais 54 estudantes estrangeiros para segundo semestre de 2024

Na sexta-feira (20/9), a Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Lavras (DRI/UFLA) promoveu a recepção dos estudantes internacionais ingressantes no segundo semestre de 2024. O evento contou com a presença de 54 estudantes de 13 países, incluindo Angola, Argentina, Bolívia, Camarões, Colômbia, Etiópia, Haiti, Honduras, Moçambique, Nigéria, Paquistão, Peru e Uruguai. Com a chegada dos estudantes para cursarem a graduação e a pós-graduação (mestrado e doutorado), a UFLA terá 203 estrangeiros como membros da comunidade universitária.

A recepção foi aberta com as boas-vindas do vice-reitor da UFLA, Jackson Antônio Barbosa, e do diretor da DRI, Flavio Henrique Vasconcelos de Medeiros. Na ocasião, a equipe da DRI apresentou as principais informações sobre a universidade e forneceu orientações para apoiar a trajetória acadêmica dos novos alunos.

O vice-reitor deu as boas-vindas aos estudantes, enfatizando os desejos da Instituição para que a oportunidade seja muito bem aproveitada durante a estadia na Universidade. Ele agradeceu pela escolha da Instituição e destacou que os esforços serão voltados para que tenham a melhor formação. “Sejam bem-vindos e aproveitem ao máximo o tempo que estarão conosco”, enfatizou.

Na programação, os estudantes participaram de uma apresentação da Pró-Reitoria de Apoio à Permanência Estudantil (Prape), com a assistente social Mariana de Assis Magalhães e a coordenadora de saúde Thaís Emmanuelle Mesquita Hermes Faria. Elas abordaram os serviços de apoio à saúde e ao bem-estar, reforçando a importância do suporte oferecido pela UFLA para garantir a permanência dos alunos na Universidade.

Em seguida, Lucinda Nunes, Ramon Estevan Abreu e Leandro Campos de Souza, da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo de Lavras, destacaram as oportunidades culturais e esportivas da cidade.

O evento também contou com a participação dos bolsistas do do Programa de Apoio à Internacionalização da UFLA, que se apresentaram como facilitadores durante a estadia dos estudantes. As bolsistas Ana Carolina Salzano Salgado e Manuela Garcia Freire Cândido apresentaram os cursos de Português como língua estrangeira oferecidos na UFLA, além de uma introdução ao dialeto local, o “mineirês”, trazendo aspectos culturais e linguísticos da região para os estudantes internacionais.

Para encerrar o dia, os ingressantes participaram de uma atividade no Centro de Cultura, onde o grupo “Forró Bozó” realizou uma animada apresentação de forró, com o envolvimento dos estudantes, que tiveram a oportunidade de aprender alguns passos dessa dança típica brasileira.

