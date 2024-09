UFLA promove o plantio de 450 ipês em diferentes locais

A partir de agora, os ipês plantados irão receber cuidados específicos para garantir o seu desenvolvimento e crescimento.

Foto: UFLA

Em comemoração aos 116 anos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), foi inaugurada uma nova fase do Plano Ambiental da Instituição, por meio de uma iniciativa que atravessará gerações: o plantio de 450 ipês rosas, brancos e amarelos no Câmpus Lavras. Os plantios contaram com a presença de diversos representantes da comunidade acadêmica, que plantaram os ipês em seus respectivos setores.

Os primeiros plantios foram realizados durante a solenidade de abertura do 116º aniversário da UFLA, que ocorreu na sexta-feira (30/8), no prédio da Reitoria. Já nesta semana, os ipês foram plantados na área da Portaria Histórica da Esal/UFLA (Câmpus Histórico), na praça do Departamento de Zootecnia (DZO/FZMV/UFLA), no Departamento de Administração Pública (DAP/UFLA), na Escola de Engenharias (EEng/UFLA) e no Centro de Eventos. Nesse último local, 130 aposentados que vieram à UFLA para o Encontro Anual dos Servidores Docentes e Técnico-Administrativos Aposentados também participaram dos plantios.

Nas áreas selecionadas, totens de madeira registrarão os nomes dos envolvidos nos plantios. Para o reitor da UFLA, professor José Roberto Soares Scolforo, essa ação representa uma oportunidade para que a comunidade universitária veja a si mesma como pertencente à história da UFLA. “O que queremos, e estamos conseguindo, é movimentar e inserir a comunidade da Universidade, dando a ela um sentido de pertencimento por meio da participação efetiva na arborização do câmpus. Precisamos cada vez mais envolver as pessoas, dar oportunidades a elas e enxergá-las, para que de fato tenham um papel na construção dessa Instituição”, afirma.

Com o passar dos anos, os ipês se tornarão um símbolo permanente e um ponto de referência para as próximas gerações, refletindo o compromisso da UFLA para a construção de uma Universidade socioambientalmente correta. “A plantação destas árvores simboliza muito para nossa geração e para todos que valorizam a preservação do meio ambiente. Além disso, caso eu venha a ter um filho, tenho certeza de que o ipê que plantei representa um pequeno passo para que ele viva em um futuro melhor e mais sustentável”, comenta o assistente em administração da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão (Proplag/UFLA) Frederico Lúcio de Souza.

O diretor de Meio Ambiente da Universidade, Gilberto Coelho, ressalta que “a UFLA é referência nacional e internacional como ecouniversidade. Por isso, o Plano Ambiental servirá como instrumento para melhor traçar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável da nossa Instituição”.

Fonte: UFLA