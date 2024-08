UFLA promove o lançamento de livros durante festividades de aniversário da Universidade

O tradicional lançamento faz parte da Semana de Ciência, Cultura e Arte, em comemoração ao aniversário de 116 anos da Universidade.

Foto: UFLA

Na próxima segunda-feira, dia 2/9, a Editora UFLA realizará o lançamento de 19 publicações, entre elas livros impressos e versões eletrônicas. O evento ocorre no Anfiteatro do Lemaf, localizado no Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras (DCF/UFLA), às 17h. O tradicional lançamento faz parte da Semana de Ciência, Cultura e Arte, em comemoração ao aniversário de 116 anos da Universidade.

Serão lançados os seguintes livros, que são de autoria e tradução de docentes da UFLA:

Estudos comemorativos dos 10 anos do Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras DIR/UFLA – 2013-2023 . Coordenadora e organizadora: Fernanda Gomes e Souza Borges.

. Coordenadora e organizadora: Fernanda Gomes e Souza Borges. Governança e Riscos Socioambientais: Uma Abordagem Multidisciplinar . Organizadores: Mozar José de Brito, Dany Flavio Tonelli, Paulo Henrique Montagnana Vicente Leme, Lindsay Teixeira Sant’Anna, Lilia Paula Andrade e Roberta Ferraço Scolforo.

. Organizadores: Mozar José de Brito, Dany Flavio Tonelli, Paulo Henrique Montagnana Vicente Leme, Lindsay Teixeira Sant’Anna, Lilia Paula Andrade e Roberta Ferraço Scolforo. Aplicações da Genética Quantitativa no melhoramento de plantas autógamas . Autores: Magno Antônio Patto Ramalho, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua e Fernando Henrique Barrozo Toledo.

. Autores: Magno Antônio Patto Ramalho, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua e Fernando Henrique Barrozo Toledo. Educação em movimento: saberes que transformam . Organizadoras: Ludmila Magalhães Naves, Ilsa do Carmo Vieira Goulart e Giovanna Rodrigues Cabral.

. Organizadoras: Ludmila Magalhães Naves, Ilsa do Carmo Vieira Goulart e Giovanna Rodrigues Cabral. Experiências formativas na Pedagogia a distância: Pesquisas e relatos sobre práticas de sala de aula – Volume 1 . Organizadoras: Elisangela Brum Cardoso Xavier, Estela Aparecida Oliveira Vieira, Giovanna Rodrigues Cabral e Liliane Henrique Torres.

. Organizadoras: Elisangela Brum Cardoso Xavier, Estela Aparecida Oliveira Vieira, Giovanna Rodrigues Cabral e Liliane Henrique Torres. Experiências formativas na Pedagogia a distância: Pesquisas e relatos sobre a escola e a educação – Volume 2 . Organizadoras: Elisangela Brum Cardoso Xavier, Estela Aparecida Oliveira Vieira, Giovanna Rodrigues Cabral e Liliane Henrique Torres.

. Organizadoras: Elisangela Brum Cardoso Xavier, Estela Aparecida Oliveira Vieira, Giovanna Rodrigues Cabral e Liliane Henrique Torres. Experiências formativas na Pedagogia a distância: Pesquisas e relatos sobre espaços não escolares – Volume 3 . Organizadoras: Elisangela Brum Cardoso Xavier, Estela Aparecida Oliveira Vieira, Giovanna Rodrigues Cabral e Liliane Henrique Torres.

. Organizadoras: Elisangela Brum Cardoso Xavier, Estela Aparecida Oliveira Vieira, Giovanna Rodrigues Cabral e Liliane Henrique Torres. História da praça Dr. Jorge: A Praça “do Gammon” em Lavras . Autores: Iracema Clara Alves Luz, José Matheus de Britto e Patrícia Duarte de Oliveira Paiva.

. Autores: Iracema Clara Alves Luz, José Matheus de Britto e Patrícia Duarte de Oliveira Paiva. Institucionalização da EaD . Autor: Braian Garrito Veloso.

. Autor: Braian Garrito Veloso. Linguagem Oral e Escrita: Caderno Didático . Autora: Ilsa do Carmo Vieira Goulart.

. Autora: Ilsa do Carmo Vieira Goulart. Para ler literaturas contemporâneas de língua portuguesa: formação do leitor literário especializado . Autor: Denis Leandro Francisco.

. Autor: Denis Leandro Francisco. Pescando Saberes: Jogos e Brincadeiras Lúdicas para o Entendimento de Regras de Pesca . Organizadores: Andricely Honório Souza, Jhenife Thuane Costa da Silva, Rayane Rocha de Oliveira, Dina Lúcia Guimarães Nascimento, Fernanda Mayara Nogueira e Gustavo Hallwass.

. Organizadores: Andricely Honório Souza, Jhenife Thuane Costa da Silva, Rayane Rocha de Oliveira, Dina Lúcia Guimarães Nascimento, Fernanda Mayara Nogueira e Gustavo Hallwass. Propostas de Atividades na Educação em Saúde para profissionais da Educação Infantil . Autoras: Luciana Lopes Silva Pereira, Thayná Letícia de Almeida Souza, Ana Luiza Pereira de Sousa, Bárbara Soares Pinheiro e Gabriella Carmelita Claudino.

. Autoras: Luciana Lopes Silva Pereira, Thayná Letícia de Almeida Souza, Ana Luiza Pereira de Sousa, Bárbara Soares Pinheiro e Gabriella Carmelita Claudino. Propostas para abordagem de conceitos químicos por meio de sequência de aulas investigativas . Organizadores: Rita de Cássia Suart, Marianna Meirelles Junqueira, Paulo Ricardo da Silva e Renata Reis Pereira.

. Organizadores: Rita de Cássia Suart, Marianna Meirelles Junqueira, Paulo Ricardo da Silva e Renata Reis Pereira. Uma proposição de ensino para Ultimate Frisbee: dos pressupostos às categorias pedagógicas Freireanas . Autores: Angélica de Souza Silva, Fábio Pinto Gonçalves dos Reis, Alcides José Scaglia e Kleber Tüxen Carneiro.

. Autores: Angélica de Souza Silva, Fábio Pinto Gonçalves dos Reis, Alcides José Scaglia e Kleber Tüxen Carneiro. Remote sensing and digital image processing with R . Autores: Marcelo de Carvalho Alves e Luciana Sanches.

. Autores: Marcelo de Carvalho Alves e Luciana Sanches. Remote sensing and digital image processing with R – Lab manual . Autores: Marcelo de Carvalho Alves e Luciana Sanches.

. Autores: Marcelo de Carvalho Alves e Luciana Sanches. Surveying with Geomatics and R . Autores: Marcelo de Carvalho Alves e Luciana Sanches.

. Autores: Marcelo de Carvalho Alves e Luciana Sanches. Propriedades e manejos de solos nos trópicos – 2ª edição. Autor: Pedro A. Sanchez. Tradução: Alfredo Sheid Lopes.

A equipe da Editora UFLA convida toda a comunidade acadêmica para prestigiar e homenagear seus autores. O evento é gratuito.

Fonte: UFLA