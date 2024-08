UFLA oferece gratuitamente a coleta do exame preventivo para mulheres da comunidade universitária

A coleta para o exame será gratuita e poderá ser realizada às quartas e sextas-feiras, das 13h às 16h30.

Foto: UFLA

Em uma iniciativa para promover a saúde da mulher, a Coordenadoria de Saúde da Universidade Federal de Lavras (UFLA) passa a oferecer a coleta do exame Papanicolau (preventivo) para todas as estudantes, servidoras e colaboradoras terceirizadas da comunidade universitária.

A coleta para o exame será gratuita e poderá ser realizada às quartas e sextas-feiras, das 13h às 16h30. O procedimento será conduzido por uma enfermeira e os agendamentos podem ser realizados presencialmente na Coordenadoria de Saúde, no Câmpus Histórico, ou pelo telefone (35)3829-1110.

O exame ginecológico é fundamental para a detecção precoce de alterações celulares no colo do útero, que podem indiciar a presença de câncer cervical e outras condições que afetam o público feminino.

Após a coleta, a paciente deverá encaminhar o material para análise no laboratório de sua preferência. Os custos relacionados ao serviço laboratorial e à análise do exame são de responsabilidade da paciente. Alguns laboratórios em Lavras já oferecem descontos para as mulheres atendidas pela Coordenadoria de Saúde da UFLA, por meio de um edital de chamamento público. Confira aqui os laboratórios cadastrados.

Fonte: UFLA