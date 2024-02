UFLA integra delegação brasileira em missão acadêmico-científica em Cuba

A reunião preparatória para a Cres+5 em Havana será nos dias 7/2 e 8/2.

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) participa, nesta semana, de uma missão acadêmico-científica em Cuba. O reitor da Instituição, professor João Chrysostomo de Resende Júnior, integra a delegação brasileira que estará em atividade no país de 5/2 a 9/2. A viagem é organizada pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCub) e mobiliza 22 brasileiros representantes de universidades associadas ao GCub.

A programação prevê a participação das autoridades no “Universidad 2024″ – 14° Congresso Internacional de Educação Superior”, que neste ano tem como tema “Educación Superior del Futuro: transformación social, calidad, pertinencia y sostenibilidad”. Trata-se de evento bienal voltado a reitores, autoridades governamentais, pesquisadores e outros profissionais vinculados a instituições de educação do mundo todo. A abertura dos trabalhos ocorreu com a presença de autoridades, como o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e o primeiro-ministro, Manuel Marrero Cruz.

Atualmente, em seu programa de Internacionalização, a UFLA possui 114 acordos vigentes com instituições educacionais estrangeiras. As instituições cubanas ainda não estão na lista, mas a participação na missão acadêmica desta semana já contribui para alteração desse cenário. Já foi iniciada uma tratativa com a universidade cubana de Las Tunas. Também foi possível iniciar uma conversa com a Universidad Ciencias Médicas de la Habana, para parceria de interesse da área de saúde da UFLA, além de estarem abertas as perspectivas de parceria com a Universidad de Artemisa.

“O trabalho para ampliar as parcerias internacionais é contínuo, já que elas representam possibilidade de avanço para nossa universidade no ensino, na pesquisa e na extensão. A partir da nossa participação no evento, já

Da esq. p/ dir: vice-reitoria da Universidad de Las Tunas, Yithsell Santiesteban Almaguer; reitor da UFLA e diretora de Relações Internacionais, María Gertrudis Batista Ortiz

avançam os diálogos que resultarão em novos acordos e possibilidades para a comunidade acadêmica da UFLA”, avalia o reitor.

A liderança da delegação brasileira em Cuba é feita pela diretora executiva do GCub e professora da Universidade de Brasília (UnB), Rossana de Souza e Silva.

Cres+5

A programação inclui, ainda, participação na 4ª reunião preparatória para o encontro de acompanhamento da Conferência Regional de Educação Superior América Latina e Caribe 2018 (Cres). Realizada em 2018, na Argentina, a Conferência deu origem ao plano de Ação 2018-2028 e ficou estabelecido o compromisso de realização de uma reunião de acompanhamento cinco anos depois (Cres+5) para avaliar o progresso alcançado e os desafios ainda existentes, especialmente após a crise pandêmica da Covid-19.

A Cres+5 está agendada para 13 a 15 de março de 2024, em Brasília, organizada por setores e órgãos do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) também está contribuindo com os trabalhos, e a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora Sandra Goulart Almeida, lidera o grupo brasileiro nessa reunião preparatória em Cuba.

A reunião preparatória para a Cres+5 em Havana será nos dias 7/2 e 8/2.

