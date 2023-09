UFLA Faz Extensão encerra com quase 100 atividades realizadas em Lavras e São Sebastião do Paraíso

De 14 a 17/9, foram realizadas quase 100 atividades, incluindo palestras, workshops, dias de campo, debates, minicursos, mesas-redondas e capacitações.

Foto: UFLA

As comunidades acadêmica e externa à Universidade Federal de Lavras (UFLA), das cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso, tiveram a oportunidade de participar de diversas atividades gratuitas no evento “UFLA Faz Extensão”. De 14 a 17/9, foram realizadas quase 100 atividades, incluindo palestras, workshops, dias de campo, debates, minicursos, mesas-redondas e capacitações.

A pró-reitora de Extensão e Cultura, Christiane da Rocha, destaca que esse evento é importante por promover o diálogo entre a UFLA e a sociedade externa. “É incrível ver tantas oficinas e cursos sendo oferecidos em diversas áreas, desde culinária até grêmio recreativo de escola de samba, bem como áreas extremamente técnicas, como Ciências Agrárias, Administração, Educação, Saúde e outras. Agradecemos a todos que participaram, seja oferecendo as oficinas, seja ministrando palestras, dedicando-se à organização do evento ou participando das oficinas.”

Em 2021, a 4ª edição do UFLA faz Extensão ocorreu de forma on-line, devido às medidas de distanciamento social recomendadas para o enfrentamento da Covid-19, e foram oferecidas 18 oficinas. Este ano, a 5ª edição registrou um número recorde de oficinas, além de estender as atividades para a sexta-feira e o sábado. A palestra de abertura foi realizada na quinta-feira (14/9), no anfiteatro do Departamento de Biologia (DBI), com o tema “I Encontro sobre Igualdade e Diversidade de Gênero e Raça”.

A palestra contou com a participação dos professores Gabrielle Weber (Universidade de São Paulo/USP), Henrique Cunha (Universidade Federal do Ceará/UFCE) e Iara Tatiana Bonin (Universidade Luterana do Brasil/Ulbra). “Esta foi a oportunidade para os participantes refletirem sobre a promoção da inclusão e do diálogo no âmbito acadêmico e científico, com destaque para os desafios que ainda precisam ser enfrentados pelas universidades, principalmente em relação à permanência desses estudantes na academia”, destacou a pró-reitora.

O coordenador de cursos e eventos da Proec e coordenador do Ufla Faz Extensão, professor Joaquim Quinteiro Uchôa, faz um balanço positivo das atividades realizadas e prevê aumento das oficinas realizadas para a próxima edição. “Nesta edição, nós já tivemos um recorde de propostas de oficinas, é mais do que o dobro de oficinas ofertadas em edições anteriores. Ainda assim, acreditamos que podemos aumentar novamente esse número, ou seja, a meta para o ano que vem é termos entre 150 e 200 oficinas ocorrendo de sexta até sábado. Nós enxergamos que há um potencial para isso e há um potencial também para uma participação maior nas atividades. Para isso, são necessárias algumas parcerias para auxiliar na locomoção das pessoas, ou até mesmo realizar parte das oficinas fora da Universidade, por exemplo. Essas são algumas ideias que iremos trabalhar para a próxima edição.” Ele finaliza agradecendo a todos os envolvidos na organização e realização do evento. “Eu gostaria de agradecer a todos aqueles professores, estudantes, técnicos que ofertaram oficinas no evento. Somos muito gratos a todos.”

Para o estudante do curso de Engenharia Química Gabriel de Castro Godoi, que participou da oficina sobre “Processo Produtivo da Cerveja Artesanal” e já tinha interesse pela produção de cervejas artesanais antes de ingressar na graduação, esta foi uma excelente oportunidade. “Eu acho importante esse tipo de evento, não apenas para as pessoas que já têm alguma ligação com a produção de cerveja artesanal, mas principalmente para as pessoas que não são da área, pois esta é uma oportunidade de adquirir conhecimento e, quem sabe, despertar interesse em aprofundar na área”, destacou.

Para o palestrante José Domingues, que foi convidado a falar sobre produção vegetal e pastagens para equinos, o sentimento é de satisfação em participar de mais uma edição do UFLA Faz Extensão. “Me sinto agradecido por participar de mais uma edição desse evento. Agradeço o convite feito pelo Núcleo de Equideocultura da UFLA e parabenizo a Universidade pelo evento.”

UFLA Faz Extensão em Paraíso

Outra novidade desta edição foi a realização do “UFLA Faz Extensão” no câmpus de São Sebastião do Paraíso. Ao todo, foram dez oficinas totalmente gratuitas e abertas a todos os públicos e idades, realizadas nos dias 15 e 16, que reuniram estudantes e participantes externos.

Como desvendar a matrix da desinformação: aprendendo a discernir sobre o que vemos na internet; realizar truques de mágica com a ajuda da Matemática; aprender sobre empreendedorismo jogando; aproveitar resíduos agroindustriais de frutas, como cascas, na produção de outros alimentos; acompanhar a introdução ao desenvolvimento de um aplicativo mobile e técnicas teatrais, foram alguns dos cursos oferecidos.

Para o acadêmico Enzo Nagao, foi um momento importante de troca de experiências. “Gostei da troca de experiência dos professores com os estudantes, foi bem legal poder aprender um pouco mais sobre os assuntos retratados. Participei de várias oficinas, pois foi difícil escolher apenas uma”, afirmou.

Isadora Bernardo, participou da oficina de teatro e também foi voluntária em outras atividades. Ela comenta que “foi uma oportunidade incrível. Este ano, foi a primeira edição do UFLA Faz Extensão no câmpus Paraíso e já conseguimos fazer várias oficinas super interessantes. Abordamos vários assuntos e várias áreas do conhecimento, desde a matemática até o teatro. Espero que nos próximos anos continuemos assim, transbordando conhecimento e diversão não só para os estudantes, mas para toda a comunidade”, disse.

Pela primeira vez, o estudante Carlos esteve no câmpus Paraíso. Ele, que nunca havia participado de oficinas de extensão, disse ter ficado muito satisfeito com o evento. “Eu achei muito interessante, especialmente o momento em que aprendemos alguns truques de mágica com os números. É algo que nos tira da rotina, aprendemos e também nos divertimos”, contou.

O professor da UFLA e coordenador de extensão e cultura do câmpus Paraíso, Dione Andrade Lara, destacou que o evento é uma oportunidade para apresentar o que é produzido dentro da universidade, mostrar os produtos que temos e que são desenvolvidos para a comunidade.

“O evento é uma excelente forma de mostrar o retorno do investimento que toda a sociedade faz para a universidade. Durante as oficinas, a comunidade pode desfrutar um pouco daquilo que é financiado por eles. Então, o UFLA faz Extensão leva a tecnologia, as pesquisas e aborda como tem sido o desenvolvimento de tudo que ocorre aqui para a sociedade. Uma verdadeira interação universidade e comunidade, pois temos a oportunidade de deixar as práticas universitárias abertas à participação de todos”, afirmou.

Fonte: UFLA