UFLA em São Sebastião do Paraíso tem primeira empresa júnior em atividade

Empresas juniores caracterizam-se por serem um modelo de negócio gerido pelos próprios estudantes, orientados por um professor-tutor, visando a aplicar e aprimorar os conhecimentos adquiridos previamente em sala de aula.

Foto: UFLA

Já está em atividade a primeira empresa júnior do câmpus da Universidade Federal de Lavras (UFLA) em São Sebastião do Paraíso: a RIVVY Jr – Gestão de Marketing e Processos. O empreendimento abrange as três áreas de Engenharia disponíveis no Câmpus Paraíso: Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Engenharia de Produção.

O apoio dos professores orientadores e o desejo de atuar na área, oferecendo serviços ao mercado de trabalho em São Sebastião do Paraíso, foram determinantes para o desenvolvimento da iniciativa, que é um marco de inovação para o novo câmpus. A equipe inicial é formada por cinco membros fundadores e quatro alunos em fase de trainee, sob a orientação do professor Leonilson de Herval.

A empresa júnior surgiu como resultado do crescente envolvimento com os temas de empreendedorismo e inovação por parte dos estudantes do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT), impulsionados pela participação no Projeto Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação (Vuei), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e pela criação do Núcleo de Estudos em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (Neeitech).

Empresas juniores caracterizam-se por serem um modelo de negócio gerido pelos próprios estudantes, orientados por um professor-tutor, visando a aplicar e aprimorar os conhecimentos adquiridos previamente em sala de aula. Atualmente, o portfólio de serviços da RIVVY Jr inclui gestão de marketing, gestão de processos e análise de dados voltados para empreendedores e prestadores de serviços da região de São Sebastião do Paraíso. A expectativa é de ampliar a oferta, com serviços específicos nas áreas de Engenharia Elétrica e Software.

Fonte: UFLA