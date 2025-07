UFLA e São Sebastião do Paraíso fortalecem oportunidades educacionais

Após o encontro, a comitiva legislativa conheceu as instalações do câmpus universitário em Lavras.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu na terça-feira (22/7), em Lavras, parlamentares da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. A visita teve como pauta as perspectivas do câmpus Paraíso e a aproximação das instituições para o fortalecimento das oportunidades educacionais no Município.

Inaugurado em 2022, o câmpus Paraíso abriga hoje o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (Ictin) com a oferta de três cursos de Engenharia (Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Engenharia Elétrica) e do Bacharelado Interdisciplinar em Inovação Ciência e Tecnologia (Bict) – curso de primeiro ciclo das engenharias com conceito máximo na avaliação de reconhecimento de curso realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Na reunião, o reitor em exercício, professor Jackson Antônio Barbosa, falou sobre as etapas de desenvolvimento do câmpus universitário e dos cursos de graduação em São Sebastião do Paraíso. O diretor do câmpus Paraíso, professor Fernando Henrique Ferrari Alves, explicou a dinâmica dos cursos ofertados. Já o coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia de São Sebastião do Paraíso (NITESSP/UFLA), professor Leonilson Kiyoshi Sato de Herval, apresentou dados sobre a captação de recursos para inovação por meio de parcerias com empresas da região.

Os vereadores participantes propuseram a realização de uma audiência pública em São Sebastião do Paraíso, que ainda será alinhada com os demais parlamentares da Câmara Municipal, para ampliar o diálogo junto à comunidade local. Após o encontro, a comitiva legislativa conheceu as instalações do câmpus universitário em Lavras.

Fonte: UFLA