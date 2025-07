UFLA é destaque no 8º Congresso de Educação Física em Muzambinho

Universidade Federal de Lavras foi destaque com quatro trabalhos premiados

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) teve destaque no 8º Congresso de Educação Física e 3º Congresso Internacional de Educação Física, realizado em Muzambinho, ao conquistar quatro dos seis Prêmios de Mérito Acadêmico concedidos no evento. Entre mais de 200 trabalhos apresentados, o reconhecimento evidencia a excelência da formação e das pesquisas desenvolvidas no Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade.

Os trabalhos da UFLA premiados se destacaram na área de Aspectos Pedagógicos e Socioculturais da Educação Física, valorizando abordagens sensíveis, críticas e comprometidas com uma educação mais inclusiva e transformadora.

Conheça os trabalhos premiados:

– “O saber que brota da névoa e da rocha: expedição ao Monte Roraima”

Autor: Álex Sousa Pereira. O trabalho apresenta uma rica vivência pedagógica a partir de uma expedição ao Monte Roraima, refletindo sobre os saberes construídos em experiências corporais e territoriais profundas.

– “A importância do PIBID Educação Física na construção docente: um relato de experiência”

Autores: Thayná Stephanie Medeiros Caetano, Larissa Vanessa Sacramento da Silva, Álex Sousa Pereira, Rubens Antônio Gurgel Vieira. Relato que evidencia o impacto formativo do Pibid na trajetória de estudantes do curso de Educação Física da UFLA, destacando o papel do programa no fortalecimento da prática pedagógica crítica.

– “Dança na Educação de Jovens e Adultos sob o enfoque da formação de gênero e sexualidade nas aulas de Educação Física”

Autores: Bárbara Taiane Santos Carvalho, Rosinalva Neres Rocha, Fábio Pinto Gonçalves Reis. Pesquisa que propõe reflexões fundamentais sobre identidade, corpo e expressão na EJA, com foco na dança como linguagem libertadora.

– “Projeto Pibid: Culturas Corporais Urbanas”

Autores: Mariana Oliveira, Rubens Gurgel. A investigação aborda como elementos das culturas corporais urbanas — como danças e esportes de rua — podem ser incorporados de forma crítica e criativa no ensino de Educação Física.

Fonte: UFLA