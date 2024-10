UFLA e Agência Brasileira de Cooperação debatem expansão de projetos em países africanos e criação de centro de referência

Foi proposta a realização de um Simpósio de Cooperação Internacional, para compartilhar as experiências dos projetos já executados e em andamento, além de discutir novas iniciativas.

Foto: UFLA

O reitor, professor José Roberto Scolforo, participou de reunião com representantes da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) para tratar da ampliação de projetos internacionais da UFLA na África. Acompanhado do diretor de Relações Internacionais, Flávio Henrique Vasconcelos de Medeiros, o encontro contou com a participação do coordenador-geral de Cooperação Técnica Sul-Sul para África, Ásia, Oceania e Oriente Médio, Nelci Peres Caixeta, além dos analistas de projeto Andréa Von Rakowisch Tillmann, Melissa Popoff Schneidemantel, Isaac Vergne, Camila Guedes Ariza e Ana Carla do Valle Mello.

A UFLA, atualmente a instituição brasileira com o maior número de projetos de cooperação internacional no continente africano, conduz seis iniciativas em Burundi, Camarões, Costa do Marfim, Etiópia, Mali, Quênia, Senegal, Uganda e Tanzânia. Os projetos, com vigência até dezembro de 2026, têm como foco principal a produção de algodão, mas abrangem também temas como saúde coletiva, produção animal, ciência do solo, construção civil e saneamento.

Durante a reunião, foi proposta a realização de um Simpósio de Cooperação Internacional, com data a ser definida, para compartilhar as experiências dos projetos já executados e em andamento, além de discutir novas iniciativas. A UFLA destacou a importância de ampliar a interlocução entre os projetos de extensão internacionais e a formação profissional em cursos de graduação e pós-graduação, bem como fortalecer parcerias público-privadas que contribuam para o desenvolvimento local, a indústria de insumos agrícolas e o combate à fome nos países parceiros, à semelhança do que o Brasil tem feito.

Uma das propostas discutidas foi a criação, na UFLA, de um Centro de Referência Internacional de Agregação de Valor à Produção Agrícola. O centro contaria com infraestrutura moderna, equipamentos e pessoal capacitado para ofertar cursos de curta e longa duração, tanto de forma presencial quanto remota, na UFLA e nos países atendidos pelos projetos.

“A UFLA tem assumido um papel cada vez mais relevante no cenário internacional, especialmente por meio de nossas parcerias em países africanos. Esses projetos não só reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento da agricultura e com a segurança alimentar, mas também mostram o potencial da Universidade em contribuir para soluções globais, especialmente em regiões que enfrentam desafios críticos na produção de alimentos”, considerou o reitor.

A reunião foi realizada no dia 26/9, na sede da ABC, em Brasília.

Fonte: UFLA