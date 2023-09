UFLA é a 5ª universidade da América Latina em publicações científicas

Na classificação geral, a UFLA se mantém, por 11 anos, na 115ª posição na América Latina.

Foto: UFLA

O resultado do QS Latin America & The Caribean University Rankings 2024, publicado na quarta-feira (13/9), traz a Universidade Federal de Lavras (UFLA) na quinta melhor posição da América Latina no quesito “publicações científicas”, entre 430 universidades avaliadas no indicador. A Instituição teve um aumento de pontuação nesse quesito, em relação à edição anterior do ranking. Na classificação geral, a UFLA se mantém, por 11 anos, na 115ª posição na América Latina.

De acordo com a coordenadora acadêmica da Diretoria de Relações Internacionais (DRI), professora Cristiane Alves Pereira, os resultados evidenciam a qualidade das ações da UFLA em diferentes frentes. “Tivemos a quinta maior produção científica no ranking, o que está ligado também à relevância internacional, pois aparecemos na 120ª posição geral em número de citações. Além disso, é importante destacar a visibilidade internacional da UFLA, já que ela ocupa a 57ª posição geral no indicador de impacto e influência, e a 77ª posição em colaboração acadêmica internacional”, explica.

Na edição de 2024, das 430 universidades da América Latina incluídas no ranking, 97 são brasileiras, sendo 46 instituições federais e dez com sede no estado de Minas Gerais. Dos nove indicadores analisados, em cinco a UFLA evoluiu em relação à edição anterior: Academic Reputation, Employer reputation, Faculty Staff with PhD, Citations per Paper e Papers per Faculty. Três indicadores apresentaram redução: Faculty Student Ratio, International Research Network e Web Impact.

“Nós, da Diretoria de Relações Internacionais, ficamos felizes com os resultados desse ranking, que considera toda a América Latina. Temos notado que o investimento realizado para tradução e publicação de artigos científicos tem surtido grande efeito. Isso é fantástico. O resultado também evidencia a qualidade do nosso corpo docente e a influência da UFLA ao redor do mundo, o que reafirma o caminho de excelência da UFLA”, complementa a professora.

Para o diretor de Relações Internacionais, professor Antônio Chalfun Júnior, as ações de internacionalização refletem resultados em médio e longo prazo. “É um processo. Passo a passo estamos caminhando para melhorar nossa Instituição. Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo, que não podemos perder os investimentos realizados e, principalmente, demonstra toda a resiliência dos nossos professores em continuar suas pesquisas, que culminam com a excelência. Nesse processo, novas portas de cooperação se abrirão. Precisamos também focar em desenvolver os demais pilares avaliados no ranking, e está é uma ação em que toda a comunidade pode ajudar ainda mais”, avalia.

Confira as primeiras colocações no indicador das “publicações científicas”

1) Universidade de São Paulo – USP

2) Universidade Estadual de Campinas – Unicamp

3) Universidade Estadual Paulista – Unesp

4) Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

5) Universidade Federal de Lavras – UFLA

6) Universidade Federal de Viçosa – UFV

7) Universidad de Chile

8) Universidade Estadual do Norte Fluminense

9) Universidad de Tarapaca

10) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Fonte: UFLA