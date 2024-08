UFLA divulga programação cultural da Semana de Ciência, Cultura e Arte

Conheça a programação completa no site www.ufla.br/aniversario A programação está sujeita a alterações.

Foto: UFLA

Em comemoração aos 116 anos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), a Semana de Ciência, Cultura e Arte oferece uma programação diversificada para envolver toda a comunidade.

A programação começa com a comédia musical “Família Addams”, apresentada pelo Teatro Construção, no dia 25 de agosto, às 19h30, no Salão de Convenções. No dia 26, o Grupo D’Repent se apresentará às 17h, no Centro de Convivência/Canteiro Central, seguido pela Banda Uei, no mesmo horário e local, no dia 27. No dia 28, também às 17h, a Banda Flores do Lácio promete animar o Centro de Convivência. No dia 29 de agosto, será a vez da apresentação da Banda Aurum Prisma, às 17h, novamente no Centro de Convivência/Canteiro Central.

No dia 30 de agosto haverá a Celebração de Ação de Graças às 8h30, no Anfiteatro das Pró-Reitorias, com a participação do Coral Vozes do Câmpus e do Grupo Canto das Nascentes, sob a regência de Daniel Paes de Barros. Logo após, às 9h30, haverá o hasteamento do Pavilhão Nacional no Pátio da Reitoria, com a participação especial da Banda de Música da 6ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais.

No dia 4 de setembro, quarta-feira, às 19h, o Centro de Cultura sediará o recital do Coral Vozes do Câmpus e do Grupo Canto das Nascentes, oferecendo uma noite de música e celebração. E, encerrando a Semana de Ciência, Cultura e Arte, no dia 5 de setembro, quinta-feira, às 19h, a Orquestra de Cordas da UFLA se apresentará em um recital no Centro de Cultura.

Venha participar e celebrar mais um ano de história da nossa querida UFLA!

Fonte: UFLA