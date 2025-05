UFLA discute parcerias estratégicas e inovação regional com Sicredi Gerações

A infraestrutura do Parque Tecnológico da UFLA foi destacada como um dos pontos estratégicos para a instalação de novos empreendimentos e o desenvolvimento de tecnologias

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu, no dia 24 de abril, a visita de uma comitiva do Sicredi Gerações, cooperativa de crédito em expansão em Minas Gerais, para uma série de reuniões estratégicas voltadas à construção de parcerias institucionais. O encontro teve como objetivo apresentar as potencialidades da Universidade e discutir possibilidades de colaboração focadas em soluções inovadoras para o desenvolvimento regional e o atendimento às demandas da sociedade.

A comitiva do Sicredi Gerações foi recebida pelo vice-reitor da UFLA, professor Jackson Antonio Barbosa, pelo assessor estratégico de Parceria e Solução Integrada (AEPSI), professor Renato Fontes, e pela técnica administrativa Daniela Alves Pereira. A equipe visitante contou com a presença do presidente do Sicredi Gerações RS/MG, Paulo Alex Falcão, do vice-presidente Hedeilson Figueiredo, conselheiros de administração, assessores e do presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Lavras (ACIL Lavras), Gustavo Mendes.

Durante a programação, o professor Renato Fontes apresentou, na Reitoria, um panorama das potencialidades da UFLA nas áreas de inovação tecnológica, qualificação profissional e desenvolvimento socioeconômico. Foram abordadas oportunidades de atuação conjunta entre a Universidade e o Sicredi, especialmente em projetos de pesquisa, ensino, extensão e inovação.sicredi reitoria

A infraestrutura do Parque Tecnológico da UFLA foi destacada como um dos pontos estratégicos para a instalação de novos empreendimentos e o desenvolvimento de tecnologias, fortalecendo a atuação regional em inovação e empreendedorismo.

O presidente do Sicredi Gerações, Paulo Falcão, ressaltou a importância da aproximação com a UFLA e reafirmou o compromisso da cooperativa com o apoio a iniciativas sociais e de qualificação, reforçando o potencial de parcerias que promovam o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

Após as reuniões na Reitoria, a comitiva participou de uma visita guiada pela Universidade. O roteiro incluiu o Parque Tecnológico IpêTech, onde conheceram os espaços destinados a empresas residentes e atividades comerciais e laboratoriais, apresentados pela administradora Juliana Paviani. Também conheceram a unidade Embrapii Zetta, que atua na área de Tecnologias Estratégicas. Na Embrapii, a diretora Jaqueline Severino apresentou projetos já desenvolvidos e possibilidades de novos convênios, destacando fontes de financiamento e a expertise da instituição em inovação.

A expectativa é que o encontro impulsione futuras parcerias e projetos conjuntos entre a UFLA e o Sicredi Gerações, com foco na geração de conhecimento, inovação e benefícios para a sociedade.

Fonte: UFLA