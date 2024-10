UFLA discute a importância e os desafios da formação e da atuação docente na educação básica

Evento contou com a presença do renomado pesquisador internacional da área da formação de professores, professor António Nóvoa, reitor honorário da Universidade de Lisboa, em Portugal.

Foto: UFLA

Entre os dias 27 e 29/9, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) sediou importantes debates sobre educação. Por meio do “II Encontro de debates com a Educação Básica” (II ComEduc) e do “I Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFLA” (I SPPGE), profissionais, estudantes e pesquisadores da UFLA e de outras instituições dialogaram sobre a necessidade do fortalecimento da interlocução entre universidade e escola na formação de educadores.

Por meio da temática “Fortalecendo a construção de espaços comuns à universidade e escolas na formação de professores e profissionais da educação básica”, a iniciativa ainda serviu de palco para o compartilhamento de práticas docentes, contando com a presença de professores da educação básica, docentes do ensino superior e estudantes das licenciaturas e da pós-graduação.

De acordo com uma das organizadoras gerais do evento e coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Formação Docente, Práticas Pedagógicas e Didática (Forpedi/UFLA), professora Francine de Paulo Martins Lima, “esses espaços fortalecem a articulação universidade e escola em benefício da educação básica de qualidade, ampliando, ainda, os espaços de diálogo e investigação acerca da prática docente, dos processos de ensino-aprendizagem e das ações realizadas no âmbito da gestão educacional, corroborando assim, com a defesa da constituição de uma espaço comum de debates entre universidade e escola acerca da formação de professores”.

Para a palestra magna, realizada na sexta-feira (27/9) no Salão de Convenções da UFLA, o evento contou com a presença do renomado pesquisador internacional da área da formação de professores, professor António Nóvoa, reitor honorário da Universidade de Lisboa, em Portugal. “Vivemos em um tempo de grandes dúvidas e incertezas, pois ninguém sabe ao certo qual será o futuro da educação e da escola. Além disso, não vale a pena adivinhar qual será. O que vale a pena é nos juntarmos uns com os outros para compartilhar experiências e reflexões para irmos construindo os nossos próprios caminhos. É isso que está acontecendo no encontro de hoje”, pontuou o professor.

