UFLA de Portas Abertas se consolida como maior evento de extensão da Universidade

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) é uma instituição pública, gratuita e de referência em diferentes áreas do conhecimento, oferecendo 44 cursos de graduação. Mas imagine, nem todos sabem disso! Na quarta-feira (2/10), cerca de 20 mil estudantes do Ensino Médio visitaram os câmpus de Lavras e São Sebastião do Paraíso para conhecer as estruturas dos cursos, a rotina acadêmica, os laboratórios, os projetos prioritários, os conteúdos e a formação profissional dos egressos e, de forma especial, vivenciar um dia como membros da comunidade universitária.

Considerado o maior evento de extensão da Universidade, a 7ª edição do UFLA de Portas Abertas chama a atenção pela sua amplitude. Ao todo, participaram 299 escolas de 172 cidades da região e de outros estados. Somente em Lavras, o evento contou com 385 membros da comunidade universitária na equipe de apoio, mais de 300 ônibus e vans, 1.267 refeições no Restaurante Universitário (RU) e 17 comércios autorizados para a alimentação complementar no câmpus. Em sua segunda edição no Câmpus Paraíso, o evento já demonstrou sua relevância, com a participação de 620 estudantes de 10 escolas de cinco cidades da região.

“Fiquei extremamente feliz. Vi um evento muito bem organizado, com os discentes, técnicos, docentes e terceirizados envolvidos, todos com brilho nos olhos. Uma empolgação, uma dedicação e um comprometimento fantástico. Com certeza impactamos muito positivamente todos que vieram nos conhecer e conhecer nossos cursos”, destacou o reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo.

A coordenadora-geral do UFLA de Portas Abertas e chefe do Departamento de Agricultura (DAG), professora Fernanda Medeiros, considerou o evento um sucesso, com destaque para a forma como as atividades foram desenvolvidas com grande engajamento da comunidade universitária. O pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura (Proeec), professor Carlos Eduardo Volpato, compartilhou do mesmo sentimento e agradeceu pelo empenho e dedicação de todos na realização de um evento dessa magnitude. Ele destacou ainda as apresentações culturais no paquinho do Centro de Convivência, com demostração de projetos de dança e capoeira, que atraiu grande atenção do público.

O pró-reitor de Apoio à Permanência Estudantil (Prape), Rossano Botelho, destacou o evento como uma oportunidade de divulgar os programas de assistência estudantil, para que o sonho de ingressar no ensino superior seja acompanhado do apoio necessário para a permanência na Instituição, como moradia estudantil, alimentação, transporte interno, serviços de saúde, acompanhamento psicológico e um amplo programa de bolsas.

Pela primeira vez, também houve a participação da Biblioteca Central, com apresentação dos espaços e doações de livros e material de divulgação (marca-páginas personalizados), e com destaque para a exposição em telas do bibliotecário-documentalista André Calsavara.

Percepções dos visitantes

O professor de Geografia Thiago dos Santos, da Escola Estadual Nossa Senhora da Piedade, de Turvolândia (MG), destacou que este é o momento em que os estudantes do Ensino Médio têm a oportunidade de escolher um caminho para o futuro profissional. “Eles precisam vir e vivenciar a realidade de uma universidade pública, para saberem que é possível estar aqui, fazer parte dela”, comentou. A colega da mesma escola, professora Maria Rosimeire Ferreira, também enfatiza que o evento ajuda os jovens a entenderem que o ensino superior é uma escolha possível. “O evento reforça o desejo de cursar uma universidade e acredito que temos em nossas turmas muitos estudantes potenciais”, considerou.

A professora Andreza Oliveira Batista Santos, da Escola Dr. José Gonçalves, de Itaúna (MG), comentou que viajaram em comitiva com cerca de 150 estudantes, por mais de três horas, para participar do evento, cuja preprofessores portas abertassença já é uma tradição. Ela explicou que o evento causa um efeito positivo nos estudantes, que, ao terem contato com os cursos, acabam fazendo a escolha pela profissão, mudando suas opções ou mesmo começam a pensar na possibilidade de cursar uma universidade.

Foi a primeira vez da professora Franciele Karine Ferreira, da Escola Antônio Correia de Carvalho, que veio de Varginha com um pequeno grupo de estudantes e disse estar encantada com a Universidade. “Os alunos estavam muito empolgados, nunca tinham vindo à UFLA. Ficamos maravilhados tanto com a estrutura quanto com o empenho dos estudantes em apresentar seus cursos. O ensino superior às vezes parece algo tão distante, e, quando você traz os estudantes para conhecerem, essa opção se torna mais palpável”, pontuou.

Ana Clara Souza, de Elói Mendes, se interessou pelas engenharias, em especial a Mecânica e a de Controle e Automação, assim como pelos projetos de construção de carros desenvolvidos pelos núcleos de estudo. “Além dos cursos, fiquei interessada no programa que ajuda os estudantes a realizarem intercâmbios no exterior. Não conhecia essa possibilidade e achei muito interessante”, comentou.

Augusto Neto, da Escola Cassimiro Silva, de Boa Esperança, fez sua escolha pelo curso de Agronomia. “Já era uma ideia e hoje eu tive certeza”. A colega, Eduarda Moraes, também disse ter decidido o curso durante o evento. “Resolvi fazer o curso de Nutrição. Era uma área que eu não conhecia muito, mas, depois da explicação, resolvi que é o que quero fazer”.

O evento foi um dia para reforçar desejos antigos e para iniciar novos sonhos. Um dia para prospectar o futuro profissional e se imaginar como um estudante em uma universidade pública, gratuita e de referência. Se antes não sabiam, agora os visitantes da 7ª edição do UFLA de Portas Abertas sabem que este é um lugar incrível e possível.

Fonte: UFLA