UFLA dá os primeiros passos para integrar projeto de transformação urbana em Lavras

No dia 29/4, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu, em seu parque tecnológico e na Diretoria de Inovação Tecnológica (Dintec), o consultor Paulo Renato Ardenghi Rizzardi para a primeira reunião sobre o Projeto Cidade Inovadora — iniciativa que une inovação, desenvolvimento urbano e articulação entre diferentes setores da sociedade. Fundador da aceleradora GOV.UP Inovação, Paulo é referência nacional em inovação para governos e cidades.



Com metodologia própria, baseada nas seis hélices da inovação — governo, empresas, academia, sociedade civil, empreendedores e meio ambiente — o Projeto Cidade Inovadora atua na construção de ecossistemas urbanos colaborativos, sustentáveis e conectados com os desafios contemporâneos. O objetivo do encontro foi abrir o diálogo para a participação da UFLA como uma representante da hélice pública-acadêmica.



Estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Lavras, Rodolfo Alvarenga; o presidente da Agência Rhizoma e líder da governança do Vale dos Ipês, Rennan Campos; o diretor de Parques Tecnológicos da UFLA, Antonio Chalfun Junior; o pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Luis Roberto Batista; e a coordenadora de Projetos de P&D da Dintec/UFLA, Cláudia Salgado.

A expectativa é que a consultoria seja implantada em breve em Lavras, com duração prevista de 12 meses. A proposta tem o potencial de posicionar o município como um modelo de inovação no Brasil.

